تموين بني سويف تنفذ عددا من الحملات الرقابية على 250 منشأة وتحرر 68 مخالفة بالأسواق والمخابز

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة، عددًا من الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق العامة والمخابز السياحية ومخابز الفينو، وذلك في إطار تكثيف الرقابة الميدانية والتأكد من جودة السلع الغذائية وتوافرها والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير إدارة الرقابة التموينية أنه تم تنفيذ 11 حملة رقابية، جرى خلالها المرور على 250 منشأة،

وأسفرت الحملات عن تحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و28 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة واحدة للبيع بأزيد من السعر، ومخالفتين لمزاولة نشاط دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية تضمنت 500 كجم من اللحوم و58 عبوة مبيدات، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، شملت 10 كراتين زيت طعام، و240 كيس مكرونة، و20 عبوة زيت سيارات، و15 كجم شحوم سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفات.