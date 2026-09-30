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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: استمرار تدريب العاملين بديوان المديرية على إجراءات الإخلاء

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 نفذت إدارة الوقائي تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة امنيه حسن مدير الطب الوقائى والدكتور محمود حسين مسئول السلامه والصحه المهنيه تدريب للعاملين بديوان المديرية إدارة الرعايه الاساسيه وادارة التمريض على كيفية الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، والتعامل السليم مع حالات الحريق.

وتضمن التدريب التعريف بخطط ومسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع، إلى جانب التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها عند نشوب حريق، وكيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل الأولي مع الحريق، مع التأكيد على أهمية الهدوء وسرعة التصرف والالتزام بتعليمات مسؤولي السلامة.

كما تضمن التدريب تنفيذ تطبيق عملي على إجراءات الإخلاء، بما يسهم في رفع جاهزية العاملين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ويأتي التدريب في إطار جهود المديرية المستمرة لنشر ثقافة السلامة والوقاية، ورفع كفاءة العاملين وتعزيز إجراءات التأمين والسلامة داخل مقر العمل.


 

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