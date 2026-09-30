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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بمدينة بدر

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بإحراز مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار في بدر.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4412 لسنة 2026 جنايات بدر، والمقيدة برقم 955 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، إلى ورود معلومات لضابط الواقعة عن نشاط المتهم في ترويج المواد المخدرة.

وبحسب أوراق القضية، أجرى الضابط تحريات ومراقبة للمتهم، قبل أن يتخفى ويدعي رغبته في شراء مادة مخدرة، حيث سلم المتهم مبلغًا ماليًا وتسلم منه لفافة، ثم جرى ضبطه والعثور بحوزته على لفافات أخرى ومبلغ مالي.

وأثبت تقرير المعمل الكيميائي إيجابية العينات المضبوطة لمادة الميثامفيتامين، بوزن إجمالي بلغ نحو 15.80 جرام.

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