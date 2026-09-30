غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

تعد الأطعمة الصفراء من الأكلات المهمة للصحة وذلك لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ ومضادات الأكسدة القوية.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم أهم فوائد الأطعمة الصفراء للصحة.

حماية خلايا الجسم

تحتوي الخضروات والفواكه الصفراء على مضادات أكسدة تساعد على مقاومة الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا، مما قد يساهم في:

إبطاء علامات الشيخوخة المبكرة.

تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

دعم الجهاز الهضمي والتحكم في الوزن

تتميز أطعمة مثل الموز والأناناس والذرة باحتوائها على الألياف الغذائية، التي تساعد على:

الشعور بالشبع لفترات أطول.

المساعدة في التحكم في الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم

تحتوي بعض الأطعمة الصفراء، مثل الموز والبطاطس على البوتاسيوم الذي يساعد على إرخاء الأوعية الدموية، ما يساهم في الحفاظ على ضغط الدم.

كما تساعد الألياف الغذائية على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي بعض الفواكه الصفراء، مثل الليمون والأناناس، على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، مما يساهم في الوقاية من نقص الحديد وفقر الدم.