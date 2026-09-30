صورهم خلسة.. القبض على عامل يبتز الفتيات بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز الفتيات وتهديدهن بنشر صور خاصة بهن بكفر الشيخ .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه من خلال تصفح صفحات عدد من الفتيات بمواقع التواصل الإجتماعى والتواصل معهم عبر خاصية "الفيديو كول" بأحد التطبيقات الهاتفية وإلتقاط الصور خلسة لهن أثناء المكالمات وإبتزازهن عقب ذلك، لدفع مبالغ مالية أو التشهير بهن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.