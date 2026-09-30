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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تعلن مد فترة التحويل إلى فصول التمريض ببني سويف حتى 8 أكتوبر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، مد فترة التحويل إلى فصول التمريض ببني سويف التابعة لكلية التمريض للبنات بالقاهرة، حتى الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٨م.

وتُقدَّم طلبات التحويل إلى إدارة الكلية في المدة المحددة، حتى تتمكن من رفعها إلى إدارة الجامعة لإنهاء إجراءات قيد الطالبات.

وحثُّت جامعة الأزهر الطالبات على سرعة التقدُّم للتحويل قبل انتهاء المدة المحددة، داعية الله- تعالى- للجميع بالتوفيق والنجاح.

جامعة الأزهر في تصنيف «التايمز» العالمي

وحققت جامعة الأزهر إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في أحدث إصدار لتصنيف مؤسسة «التايمز» للتعليم العالي.

وهنَّأ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، منسوبي جامعة الأزهر بهذا الإنجاز الذي يعكس تضافر الجهود لرفعة شأن الجامعة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، معربًا عن تقديره لما تقدمه جميع قطاعات الجامعة من تطور ملحوظ، مع الإشارة إلى التوجيه الدائم في خطة التطوير المؤسسي نحو التنمية المستدامة التي سيكون من شأنها توجيه القطاعات المختلفة للجامعة والدراسات العليا؛ لإبراز الصورة المشرقة لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن تفوقها يعكس عطاءها الحضاري والعلمي الممتد منذ 1084 عامًا.

وصرح الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن الجامعة نجحت في التقدم 7 مراكز محليًّا، لتحتل المركز الثاني بشكل عام على مستوى جميع الجامعات المصرية «الحكومية والخاصة» والأولى على مستوى الجامعات الحكومية.

وأضاف «حلمي» أنه على الصعيد الدولي جاءت جامعة الأزهر في المركز 801 حول العالم لتستقر في قائمة أفضل 30% من جامعات العالم المصنفة، لافتًا إلى أن هذا الترتيب هو الأعلى في تاريخ الجامعة منذ دخولها تصنيف التايمز عام 2019م، حيث واصلت الجامعة حضورها وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية الخمسة الكبرى للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي أن التصنيف اعتمد على عدة معايير محددة؛ حيث حققت الجامعة 62.6 درجة في معيار جودة الأبحاث (الذي يمثل 30% من الوزن النسبي للتصنيف)، وسجلت 27 درجة في معيار بيئة التدريس والتعلم (الذي يمثل 29.5%) متوجةً ذلك بمسار صعودي مستمر في هذا المؤشر منذ عام 2019، مضيفًا أنها أحرزت 16.3 درجة في مؤشر البيئة البحثية والسمعة الدولية للبحث (الذي يمثل 29%)، إضافة إلى تحقيق 61 درجة في معيار الرؤية والنظرة الدولية (الذي يمثل 7.5%)، و23 درجة في مؤشر التأثير في الصناعة ونقل المعرفة (الذي يمثل 4%).

ووجه مجلس جامعة الأزهر، في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، الشكر لمركز التميز الدولي برئاسة الدكتور ياسر حلمي، والسادة العمداء والأساتذة، وجميع منسوبي الجامعة؛ لجهودهم في تعزيز مكانة الجامعة وتصنيفها.

الأزهر جامعة الأزهر كلية التمريض بني سويف كلية التمريض للبنات تصنيف «التايمز» العالمي

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