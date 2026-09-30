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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

للمرة الثانية.. الأزهر تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

حققت جامعة الأزهر إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في أحدث إصدار لتصنيف مؤسسة «التايمز» للتعليم العالي.

جامعة الأزهر المركز الأول في تصنيف التايمز للتعليم العالي

وهنَّأ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، منسوبي جامعة الأزهر بهذا الإنجاز الذي يعكس تضافر الجهود لرفعة شأن الجامعة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، معربًا عن تقديره لما تقدمه جميع قطاعات الجامعة من تطور ملحوظ، مع الإشارة إلى التوجيه الدائم في خطة التطوير المؤسسي نحو التنمية المستدامة التي سيكون من شأنها توجيه القطاعات المختلفة للجامعة والدراسات العليا؛ لإبراز الصورة المشرقة لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن تفوقها يعكس عطاءها الحضاري والعلمي الممتد منذ 1084 عامًا.

وصرح الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن الجامعة نجحت في التقدم 7 مراكز محليًّا، لتحتل المركز الثاني بشكل عام على مستوى جميع الجامعات المصرية «الحكومية والخاصة» والأولى على مستوى الجامعات الحكومية.

وأضاف «حلمي» أنه على الصعيد الدولي جاءت جامعة الأزهر في المركز 801 حول العالم لتستقر في قائمة أفضل 30% من جامعات العالم المصنفة، لافتًا إلى أن هذا الترتيب هو الأعلى في تاريخ الجامعة منذ دخولها تصنيف التايمز عام 2019م، حيث واصلت الجامعة حضورها وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية الخمسة الكبرى للعام الثاني على التوالي.

وأوضح مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي أن التصنيف اعتمد على عدة معايير محددة؛ حيث حققت الجامعة 62.6 درجة في معيار جودة الأبحاث (الذي يمثل 30% من الوزن النسبي للتصنيف)، وسجلت 27 درجة في معيار بيئة التدريس والتعلم (الذي يمثل 29.5%) متوجةً ذلك بمسار صعودي مستمر في هذا المؤشر منذ عام 2019، مضيفًا أنها أحرزت 16.3 درجة في مؤشر البيئة البحثية والسمعة الدولية للبحث (الذي يمثل 29%)، إضافة إلى تحقيق 61 درجة في معيار الرؤية والنظرة الدولية (الذي يمثل 7.5%)، و23 درجة في مؤشر التأثير في الصناعة ونقل المعرفة (الذي يمثل 4%).

هذا ووجه مجلس جامعة الأزهر، في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، الشكر لمركز التميز الدولي برئاسة الدكتور ياسر حلمي، والسادة العمداء والأساتذة، وجميع منسوبي الجامعة؛ لجهودهم في تعزيز مكانة الجامعة وتصنيفها.

جامعة الأزهر الجامعات المصرية الحكومية تصنيف التايمز الأزهر

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