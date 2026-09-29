علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

تعتمد أعراض فقر الدم على سببه ومدى سوء حالته فمن الممكن أن يكون فقر الدم خفيفًا بحيث لا يُسبب أي أعراض في البداية ولكن عادةً تظهر الأعراض وتتفاقم بينما تسوء حالة فقر الدم.

وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك إذا كان مرض آخر هو ما يُسبب فقر الدم، فمن الممكن أن يطغى هذا المرض على أعراض فقر الدم وحينها قد يَكشف اختبار يستهدف حالة أخرى عن وجود فقر الدم وهناك أنواع معينة من فقر الدم لها أعراض تشير إلى سببها.

تشمل أعراض فقر الدم ومؤشراته ما يلي:

الشعور بالتعب.

الضعف

ضيق التنفس.

شحوب أو اصفرار البشرة، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح لدى أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السوداء أو الداكنة

عدم انتظام ضربات القلب

الدوخة أو الدوار

ألم الصدر

برودة اليدين والقدمين

صداع.

متى يجب مراجعة الطبيب

حدد موعدًا طبيًا لزيارة اختصاصي الرعاية الصحية إذا كنت تشعر بالتعب أو بضيق التنفس ولا تعرف السبب.

انخفاض مستويات البروتين في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ويُسمى الهيموجلوبين، هو مؤشر المرض الرئيسي للإصابة بفقر الدم. يكتشف بعض الأشخاص انخفاض مستوى الهيموجلوبين لديهم عند التبرّع بالد