قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خماسية جنوب السودان.. حسام حسن: منتخب مصر مبيقفش على حد
الرئيس السيسي: الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب حشد كل القدرات
خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه
مهم نبني وعي شعبنا.. الرئيس السيسي: أقل الوسائل تكلفة لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة
اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية
الرئيس السيسي: وعي المصريين حائط الصد الحقيقي أمام التحديات والمخططات التي تستهدف الدولة
الرئيس السيسي للمصريين: انتبهوا من كلمة إحنا وأنتم.. كلنا واحد
فهم بالغلط.. جمال شعبان يوضح حقيقة تصريحات حسام موافي عن نقل الأعضاء
خاصl صابرين تكشف حقيقة تقديمها دور كريمة مختار في مسلسل "الحفيد"
عايزين حق عيالنا.. غضب بين أهالي مدرسة بالهرم ومطالبات بمحاسبة معلمة «اعتدت بالخرطوم على الطلاب»
النائب محمد أبو العينين: اجتماع الرئيس يبعث برسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ومواجهة التحديات
مصادر: حضور رئيس الوزراء أولى جلسات النواب والشيوخ لاستعراض برنامج العمل المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التبرع بأعضاء المحكوم عليه بالإعدام مشروط بإرادته ودون ضغوط

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد
محمد الشعراوي

قالت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مقترح الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ حياة المرضى يمكن مناقشته من منظور إنساني وطبي، لكن يجب أن تكون موافقة المحكوم عليه على التبرع بالأعضاء واضحة وحرة، ودون أي شكل من أشكال الضغط أو التوجيه أو الإكراه.

وأكدت في تصريحات خاصة أن التبرع بالأعضاء في الأصل عمل إنساني قائم على الإرادة الشخصية، ولذلك لا بد من الفصل الكامل بين تنفيذ العقوبة وبين قرار التبرع، بحيث لا يشعر المحكوم عليه بأن الموافقة على التبرع مرتبطة بحكم الإعدام أو بطريقة تنفيذه.

التبرع بالأعضاء

وأوضحت أميرة فؤاد أن موافقة المحكوم عليه، إذا صدرت بإرادته الحرة والمسبقة، ودون ضغوط مادية أو معنوية، يمكن أن تكون محل نظر وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والطبية المنظمة للتبرع وزراعة الأعضاء.

وشددت على أن أي استفادة من أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقة صريحة وحرة منه أمر غير مقبول، مؤكدة ضرورة وجود ضمانات قانونية وطبية تضمن سلامة الإجراءات وتحمي إرادة الشخص وكرامته الإنسانية.

إنقاذ حياة المرضى

وأضافت أن إنقاذ حياة المرضى هدف إنساني مهم، لكن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم في إطار من الضوابط التي تضمن احترام إرادة المتبرع، ومنع استغلال وضعه القانوني أو النفسي، والتأكد من أن قرار التبرع صدر بشكل مستقل تمامًا عن العقوبة الموقعة عليه.

أميرة فؤاد لجنة الشئون الصحية مجلس النواب التبرع بالأعضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

الدولار

عقب تجاوزه الـ52 جنيها.. سعر صرف الدولار في البنوك الآن

كرونيش النيل- صورة تعبيرية

«التنمية الحضرية» تكشف موقف أراضي كورنيش النيل من الطرح الاستثماري

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد