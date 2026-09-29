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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكان في البطاقة.. جمال شعبان يكشف مقترحًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع يجب أن يعلم ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ آخرين، وأن كل مواطن يكون حرًا في اتخاذ القرار الذي يناسبه.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك مقترحًا ظهر في الفترة الماضية بعمل مكان في البطاقة يستطيع الشخص تدوين أنه سيتبرع بالأعضاء بعد الموت أم لا.

ولفت إلى أنه بعد هذا الأمر سيتم عمل بنوك للأعضاء، منها بنك للقلب، وآخر للقرنية، وآخر للكلى، وأن هذا الأمر من الأشياء الجيدة، مع ضرورة متابعة ما يتم في الدول المجاورة والاستفادة من تجاربها.

وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء ينقذ حياة آخرين، ولذلك علينا أن نستفيد من تجارب الدول التي تقوم بتطبيق هذا القانون والاستفادة منهم.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب معهد القلب القومي

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