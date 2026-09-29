عمدة قرية السرارية بالمنيا يكشف كواليس اجتماع العمد والمشايخ مع الرئيس السيسي اليوم

كشف وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالمحافظين والوزراء والعمد والمشايخ، اليوم.

وقال مكادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن اللقاء كان طيبًا، موضحًا أنه شكر الرئيس على طلب حضور العمد والمشايخ في اجتماع رئاسي، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث من قبل.

وأضاف: "أول مرة يطلب عمد ومشايخ يحضروا اجتماع رئاسي، ما حصلش أبدًا قبل كده إن عمد ومشايخ يحضروا اجتماع رئاسي أبدًا، فكان دايمًا يأخذوا الأحزاب ويأخذوا المجالس المحلية".

وأوضح أنه عرض على الرئيس ما قام به مع أهالي قريته، للرد على الإشاعات التي تطال المجتمع،مشيرًا إلى أنهم نظموا مسابقة للقرآن الكريم، شارك فيها 1300 متسابق، وتمت التصفية إلى 120 متسابقًا، وتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز.

وأضاف أن الحفل شهد حضور مدير أوقاف المنيا ومدير أوقاف سمالوط، ووكيل مطرانية سمالوط ، وكان حدثًا جميلًا في القرية، وأشاد به أهالي البلد، فكان القس يجلس جوار الشيخ ويوزعا الجوائز.

وأكد مكادي أهمية ما يتم تنظيمه في القرية للرد على الشائعات، مشيرًا إلى أهمية قضية الوعي في هذا التوقيت الحساس.