جمال رائف: كلمة الرئيس السيسي أصلت لوعي جمعي ربط بين التحديات الإقليمية وتداعياتها الداخلية

أكد الكاتب والمحلل السياسي جمال رائف، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حملت رسائل مكاشفة ومصارحة حاسمة، ومثلت خطوة مفصلية في إيقاظ الوعي الجمعي لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن هذه الكلمة أجابت بشفافية عن مختلف الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطن العادي.

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، الأهمية الكبرى لحديث الرئيس تكمن في إرساء سياق فكري وموضوعي يربط بين المشهد الإقليمي والدولي المتوتر وبين التأثيرات المباشرة على الاقتصاد والجبهة الداخلية.

وأضاف أن تقييم الوضع الراهن لا يمكن أن يتم بمعزل عن التحديات المتتالية التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011 وحتى اللحظة الحالية، مؤكداً أن رؤية المشهد بكليته وتسلسله الزمني هي السبيل الوحيد لفهم حجم الأزمات واستيعاب قدرة الدولة على الصمود.

ولفت المحلل السياسي إلى أن ترسيخ هذا الوعي الشامل يُعد الركيزة الأساسية لدعم التماسك الداخلي والحفاظ على صلابة الجبهة الوطنية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وأزمات الطاقة والتحديات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسى الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.