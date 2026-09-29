فاطمة الزهراء المنصوري.. من رئاسة جماعة مراكش إلى قيادة الحكومة المغربية

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتنتقل بذلك من العمل الحكومي والحزبي إلى قيادة الجهاز التنفيذي في المغرب.

وُلدت المنصوري في الثالث من يناير عام 1976 بمدينة مراكش، وتولت خلال الفترة من 2021 إلى 2026 منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتحمل المنصوري شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.

وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية بهيئة المحامين بمراكش في 22 مارس 2005، وهي متخصصة في القانون العقاري، قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي، حيث انضمت إلى حركة لكل الديمقراطيين عام 2007، وكانت من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟

وشغلت المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش خلال الفترة من 2009 إلى 2015، كما انتخبت نائبة برلمانية خلال الفترة من 2011 إلى 2016.

وتولت كذلك رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بين عامي 2015 و2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية للفترة من 2016 إلى 2021، فيما تتولى حاليا رئاسة المجلس الجماعي لمراكش للفترة من 2021 إلى 2027.

وبالتوازي مع ذلك، تشغل المنصوري منذ عام 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

وعلى المستوى الدولي، اختارتها مجلة «فوربس» عام 2014 ضمن قائمة تضم 20 امرأة شابة الأكثر تأثيرا في إفريقيا، كما اختيرت في العام ذاته ضمن القادة الشباب العالميين.

وتعد المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.

والمنصوري متزوجة وأم لطفلين.