ملك المغرب: أي اعتداء على السعودية هو بمثابة هجوم علينا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، عقب هجمات شنتها ميليشا الحوثي على الأراضي السعودية، مؤكدًا أن أمن المملكة واستقرارها يرتبطان بشكل مباشر بأمن المغرب.

وفي برقيتين منفصلتين بعث بهما السبت إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد الملك محمد السادس على أن أمن واستقرار السعودية، إلى جانب أمن دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية.

وقال الملك المغربي في رسالته: «أي هجوم على السعودية هو هجوم على المغرب»، في تعبير عن موقف بلاده الرافض لاستهداف المملكة.

إدانة لاستهداف المنشآت والمدن

وأعرب محمد السادس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وبنى تحتية حيوية ومدنًا ومناطق سكنية داخل السعودية.

كما أشار إلى محاولات استهداف مدينة مكة المكرمة، معتبرًا أن ذلك يزيد من خطورة الهجمات ويستدعي مزيدًا من الإدانة.

صراع اليمن يمتد إلى السعودية

وتأتي التطورات في ظل استمرار الصراع اليمني، الذي اندلع بشكل واسع بعد استيلاء جماعة الحوثيين على صنعاء وعدد من المحافظات عام 2014 بدعم إيراني.