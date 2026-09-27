وزير الخارجية يكثف تحركاته بالأمم المتحدة لدعم أولويات أفريقيا وتعزيز استقرار القارة

شهد نشاط الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحركاً أفريقياً مكثفاً، شمل لقاءً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة من بينهم وزير خارجية تنزانيا وإريتريا والسودان وكينيا وسيشل ورواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا والصومال ومالي وزامبيا وأنجولا، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم العمل الأفريقي المشترك، وتنسيق المواقف إزاء أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القارة لارساء السلم والأمن والاستقرار، فضلاً عن استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة على هامش اجتماع هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مشاركة وزير الخارجية في الاجتماعات والفعاليات المختلفة أبرزت الحرص على الدفع بأولويات القارة الأفريقية في المحافل الدولية لاسيما دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول الأفريقية وهو ما انعكس في تنظم لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وتنظيم مصر فعالية وزارية حول القيادة الأفريقية والوقاية الوطنية وبناء السلام لدعم جهود منع وتسوية النزاعات وبناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة والاستثمار والربط بين دول القارة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.