رسالتنا وصلت.. الدماطي يكشف موقف الأهلي من مشاركة لاعبيه أمام جنوب أفريقيا

حسم محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن مطالبة النادي اتحاد الكرة المصري بعدم مشاركة لاعبيه في مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي أوضح موقفه بشكل واضح في البيان الذي أصدره مؤخرًا.

وقال محمد الدماطي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، ردًا على ما تردد بشأن طلب الأهلي عدم خوض لاعبيه مباراة جنوب أفريقيا: «لأ لأ.. مفيش حاجة من الكلام ده.. إحنا طلعنا بيان بشكل واضح وأظن الرسالة لاتحاد الكرة وصلت بشكل واضح».

وأضاف: «عايزين نقفل الباب ده.. محمد الشناوي ابن من أبناء الأهلي المخلصين، واللي لعب كأس العالم وكأس العالم للأندية وأولمبياد، وكابتن من كباتن النادي، وإحنا بندعمه».

وتابع الدماطي: «ربنا يوفقه الموسم ده ويوفق مصطفى شوبير».

وعن بيان الأهلي الأخير، أوضح عضو مجلس إدارة النادي: «أظن كل الأمور واضحة، مش محتاجة نتكلم فيها، والأهلي دائمًا بيساند جميع لاعبيه وبيقدم ليهم الدعم».

وشدد الدماطي على دعم الأهلي لمحمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، مؤكدًا أن النادي يساند جميع لاعبيه، في الوقت الذي تمنى فيه التوفيق للشناوي ومصطفى شوبير خلال الموسم الحالي.