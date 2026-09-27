قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
عدم اللياقة الصحية وتعاطي المخدرات| التعليم تعلن حالات فسخ عقود معلمي الحصة
اشتباه في هجوم يستهدف قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية
لبنان.. هجمات متعددة تستهدف قرى في الجنوب وتقارير عن غارات على مناطق متفرقة
في العقود الجديدة.. التعليم تلزم معلمي الحصة بعدم إعطاء دروس خصوصية
ميشيل ميلاد: استعنت بطبيب نفسي للتحضير لشخصية معتصم في ما لم يحكَ عن بني مزار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالتنا وصلت.. الدماطي يكشف موقف الأهلي من مشاركة لاعبيه أمام جنوب أفريقيا

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حسم محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن مطالبة النادي اتحاد الكرة المصري بعدم مشاركة لاعبيه في مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي أوضح موقفه بشكل واضح في البيان الذي أصدره مؤخرًا.

وقال محمد الدماطي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، ردًا على ما تردد بشأن طلب الأهلي عدم خوض لاعبيه مباراة جنوب أفريقيا: «لأ لأ.. مفيش حاجة من الكلام ده.. إحنا طلعنا بيان بشكل واضح وأظن الرسالة لاتحاد الكرة وصلت بشكل واضح».

وأضاف: «عايزين نقفل الباب ده.. محمد الشناوي ابن من أبناء الأهلي المخلصين، واللي لعب كأس العالم وكأس العالم للأندية وأولمبياد، وكابتن من كباتن النادي، وإحنا بندعمه».

وتابع الدماطي: «ربنا يوفقه الموسم ده ويوفق مصطفى شوبير».

وعن بيان الأهلي الأخير، أوضح عضو مجلس إدارة النادي: «أظن كل الأمور واضحة، مش محتاجة نتكلم فيها، والأهلي دائمًا بيساند جميع لاعبيه وبيقدم ليهم الدعم».

وشدد الدماطي على دعم الأهلي لمحمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرماه، مؤكدًا أن النادي يساند جميع لاعبيه، في الوقت الذي تمنى فيه التوفيق للشناوي ومصطفى شوبير خلال الموسم الحالي.

النادي الأهلي اتحاد الكرة المصري الأهلي جنوب أفريقيا الإعلامية لميس الحديدي محمد الدماطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

بعد سنوات من التلوث والمخلفات.. «كيتشنر» يتحول إلى مشروع تنموي متكامل

بعد سنوات من التلوث والمخلفات.. «كيتشنر» يتحول إلى مشروع تنموي متكامل

لامين يامال و هالاند

بعد إعلان المرشحين.. من يتوج بجائزة الأفضل بالجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية؟

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية الحضرية والريفية.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القليوبية

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد