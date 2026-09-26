قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة
مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات المواجهة بين واشنطن وطهران وموقف إسرائيل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ثبات ملحوظ في أسعار العملة الأمريكية.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ضمن أبرز عمليات البحث عن أسعار العملات، خاصة مع اهتمام المتعاملين بمعرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية في البنوك المختلفة، سواء عند الشراء أو البيع.

كم سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026.

وجاءت أسعار العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديثات البنوك الواردة في التقرير، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

اقرأ أيضًا:

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. ماذا ينتظر الأسعار والدولار في العالم ومصر؟

ويقدم سعر الشراء القيمة التي يدفعها البنك عند شراء الدولار من العميل، بينما يعبر سعر البيع عن القيمة التي يحصل بها العميل على الدولار من البنك، وهو ما يفسر وجود فارق بين السعرين في كل بنك.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر العملة الأمريكية اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في البنك المركزي المصري ضمن الأسعار التي يحرص المتابعون على معرفتها عند متابعة حركة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

 

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة اليوم.

ويعد البنك الأهلي المصري من البنوك التي تحظى بمتابعة واسعة عند البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة مع استمرار الاهتمام اليومي بأسعار العملات الأجنبية.

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات سعر الصرف الواردة في التقرير.

ويأتي سعر الدولار في بنك مصر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وفقًا للبيانات المذكورة.

 

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026.

ويعكس هذا السعر مستوى العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

ويختلف سعر الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملة الأمريكية اليوم.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

كم سعر الدولار في المصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات الأسعار الواردة في التقرير.

ويستمر سعر العملة الأمريكية في التحرك وفق مستويات الشراء والبيع المحددة من جانب البنوك.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

 

كم سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.39 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر العملة الأمريكية الواردة في التقرير.

وتوضح هذه المستويات وجود اختلاف في أسعار الدولار بين البنوك، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع.

ما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويواصل المتعاملون متابعة أسعار الدولار في البنوك المختلفة لمعرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه؟

تتأثر قيمة الدولار بمجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتظل حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بالعديد من المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجعل تحديثات أسعار الشراء والبيع في البنوك من البيانات التي تحظى باهتمام متواصل.

الدولار

وبحسب آخر التحديثات الواردة في التقرير، حافظ سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 على استقراره أمام الجنيه المصري، مع اختلاف مستويات العملة الأمريكية بين البنوك، بينما سجل البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، وسجل عدد من البنوك نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم 26 سبتمبر 2026 سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر الدولار اليوم سعر العملة الأمريكية سعر الدولار الآن سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار البنك الأهلي سعر الدولار بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة دربالة

مفاجأة دربالة.. صانع محتوى يكشف سر الدير الذي يحيط بصخرة محمد صلاح

حد السحب من ATM في مصر.. 30 ألف جنيه يوميًا

حد السحب من ATM في مصر.. 30 ألف جنيه يوميًا

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد