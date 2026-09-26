سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ثبات ملحوظ في أسعار العملة الأمريكية.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ضمن أبرز عمليات البحث عن أسعار العملات، خاصة مع اهتمام المتعاملين بمعرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية في البنوك المختلفة، سواء عند الشراء أو البيع.

كم سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026.

وجاءت أسعار العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديثات البنوك الواردة في التقرير، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

اقرأ أيضًا:

ويقدم سعر الشراء القيمة التي يدفعها البنك عند شراء الدولار من العميل، بينما يعبر سعر البيع عن القيمة التي يحصل بها العميل على الدولار من البنك، وهو ما يفسر وجود فارق بين السعرين في كل بنك.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر العملة الأمريكية اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في البنك المركزي المصري ضمن الأسعار التي يحرص المتابعون على معرفتها عند متابعة حركة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة اليوم.

ويعد البنك الأهلي المصري من البنوك التي تحظى بمتابعة واسعة عند البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة مع استمرار الاهتمام اليومي بأسعار العملات الأجنبية.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات سعر الصرف الواردة في التقرير.

ويأتي سعر الدولار في بنك مصر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وفقًا للبيانات المذكورة.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026.

ويعكس هذا السعر مستوى العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

ويختلف سعر الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملة الأمريكية اليوم.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات الأسعار الواردة في التقرير.

ويستمر سعر العملة الأمريكية في التحرك وفق مستويات الشراء والبيع المحددة من جانب البنوك.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

كم سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.39 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات سعر العملة الأمريكية الواردة في التقرير.

وتوضح هذه المستويات وجود اختلاف في أسعار الدولار بين البنوك، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع.

ما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.

ويواصل المتعاملون متابعة أسعار الدولار في البنوك المختلفة لمعرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه؟

تتأثر قيمة الدولار بمجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتظل حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بالعديد من المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجعل تحديثات أسعار الشراء والبيع في البنوك من البيانات التي تحظى باهتمام متواصل.

وبحسب آخر التحديثات الواردة في التقرير، حافظ سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 على استقراره أمام الجنيه المصري، مع اختلاف مستويات العملة الأمريكية بين البنوك، بينما سجل البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، وسجل عدد من البنوك نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.