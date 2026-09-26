تأثيرات مباشرة على الأسواق والنقل.. حقيقة رفع أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم، السبت، استقراراً ملحوظاً داخل محطات الوقود بمختلف المحافظات المصرية، حيث تكتسب أسعار الوقود أهمية قصوى لدى ملاك السيارات والمواطنين على حد سواء، نظراً لدورها الحيوي في تحديد تكاليف النقل الجماعي، وشحن البضائع، وأسعار السلع الأساسية، لذا ارتفع البحث عن التحديثات الرسمية وحالة السوق المحلي لتعرف التأثيرات المباشرة على حركة التجارة والاقتصاد.

تفاصيل تثبيت الأسعار ودور لجان التسعير التلقائي

​تخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لآليات دقيقة تدار عبر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تعقد اجتماعات دورية مراجعةً لتكلفة الإنتاج والاستيراد العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

اسعار البنزين

ويأتي قرار استقرار أسعار البنزين والسولار في ظل حرص الجهات المعنية على ضبط إيقاع الأسواق المحلية، ومنع أي زيادات غير مبررة في تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام ويخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.



التأثير المباشر لأسعار الوقود على تكاليف النقل الجماعي

ترتبط حركة النقل الجماعي ووسائل المواصلات المختلفة ارتباطاً وثيقاً بأسعار السولار والبنزين، فعندما تشهد أسعار الوقود استقراراً، تنعكس هذه الحالة بشكل إيجابي على تكلفة التشغيل اليومية لسيارات الأجرة، والميكروباصات، وحافلات النقل العام والخاص.

تأثير البنزين على النقل الجماعي

ويمنع هذا الثبات أي محاولات عشوائية لرفع تعريفة الركوب، مما يمنح المواطنين شعوراً بالاطمئنان أثناء تنقلاتهم اليومية لأماكن العمل والمدارس، ويحافظ على انضباط الأسواق وخطوط السير في جميع المحافظات دون أزمات مفاجئة.



أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

سعر البنزين 95 اليوم، السبت

- سجل سعر بنزين 95 اليوم، السبت، نحو 24 جنيها للتر.

اسعار الوقود

سعر بنزين 92 اليوم، السبت

- سجل سعر بنزين 92 اليوم، السبت، 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم، السبت

- سجل سعر بنزين 80 اليوم، السبت، نحو 20.75 جنيه للتر.

سعر السولار اليوم، السبت

- سجل سعر السولار اليوم، السبت، نحو 20.5 جنيه للتر.

- سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم، اليوم، السبت، 275 جنيها.

- سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 25 كجم اليوم، السبت، 550 جنيها.

- سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيها للمتر.



اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو لـ سبتمبر»، للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

رئيس الوزراء

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة في هذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة من زيادة الرواتب، واستجابة لطلبات القطاع الخاص.



نجاح السياسات المالية والنقدية في امتصاص الصدمات

​أكد خبراء الاقتصاد وقطاع الطاقة، أن استقرار أسعار البنزين والسولار في التوقيت الحالي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في امتصاص الصدمات العالمية واضطرابات السلاسل التوريدية.



ومع اتجاه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والبدائل النظيفة، تشهد منظومة الطاقة مرونة أكبر في مواجهة التغيرات السعرية العالمية، استمرارا للتنمية الاقتصادية المستدامة بخطى ثابتة ومدروسة.