قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: مصر لن تتسامح في أمنها المائي وحقها في الوجود
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تأثيرات مباشرة على الأسواق والنقل.. حقيقة رفع أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

اسعار البنزين والسولار
اسعار البنزين والسولار
خالد يوسف

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم، السبت، استقراراً ملحوظاً داخل محطات الوقود بمختلف المحافظات المصرية، حيث تكتسب أسعار الوقود أهمية قصوى لدى ملاك السيارات والمواطنين على حد سواء، نظراً لدورها الحيوي في تحديد تكاليف النقل الجماعي، وشحن البضائع، وأسعار السلع الأساسية، لذا ارتفع البحث عن التحديثات الرسمية وحالة السوق المحلي لتعرف التأثيرات المباشرة على حركة التجارة والاقتصاد.

تفاصيل تثبيت الأسعار ودور لجان التسعير التلقائي

​تخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لآليات دقيقة تدار عبر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تعقد اجتماعات دورية مراجعةً لتكلفة الإنتاج والاستيراد العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. 

اسعار البنزين 

ويأتي قرار استقرار أسعار البنزين والسولار في ظل حرص الجهات المعنية على ضبط إيقاع الأسواق المحلية، ومنع أي زيادات غير مبررة في تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام ويخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.


التأثير المباشر لأسعار الوقود على تكاليف النقل الجماعي

ترتبط حركة النقل الجماعي ووسائل المواصلات المختلفة ارتباطاً وثيقاً بأسعار السولار والبنزين، فعندما تشهد أسعار الوقود استقراراً، تنعكس هذه الحالة بشكل إيجابي على تكلفة التشغيل اليومية لسيارات الأجرة، والميكروباصات، وحافلات النقل العام والخاص. 

تأثير البنزين على النقل الجماعي

ويمنع هذا الثبات أي محاولات عشوائية لرفع تعريفة الركوب، مما يمنح المواطنين شعوراً بالاطمئنان أثناء تنقلاتهم اليومية لأماكن العمل والمدارس، ويحافظ على انضباط الأسواق وخطوط السير في جميع المحافظات دون أزمات مفاجئة.


أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

سعر البنزين 95 اليوم، السبت
- سجل سعر بنزين 95 اليوم، السبت، نحو 24 جنيها للتر.

اسعار الوقود

سعر بنزين 92 اليوم، السبت
- سجل سعر بنزين 92 اليوم، السبت، 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم، السبت
- سجل سعر بنزين 80 اليوم، السبت، نحو 20.75 جنيه للتر.

سعر السولار اليوم، السبت
- سجل سعر السولار اليوم، السبت، نحو 20.5 جنيه للتر.

- سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم، اليوم، السبت، 275 جنيها.

- سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 25 كجم اليوم، السبت، 550 جنيها.

- سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيها للمتر.


اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو لـ سبتمبر»، للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

رئيس الوزراء

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة في هذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة من زيادة الرواتب، واستجابة لطلبات القطاع الخاص.


نجاح السياسات المالية والنقدية في امتصاص الصدمات

​أكد خبراء الاقتصاد وقطاع الطاقة، أن استقرار أسعار البنزين والسولار في التوقيت الحالي يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في امتصاص الصدمات العالمية واضطرابات السلاسل التوريدية. 


ومع اتجاه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والبدائل النظيفة، تشهد منظومة الطاقة مرونة أكبر في مواجهة التغيرات السعرية العالمية، استمرارا للتنمية الاقتصادية المستدامة بخطى ثابتة ومدروسة.

تأثيرات مباشرة على الأسواق والنقل رفع أسعار البنزين والسولار محطات الوقود أسعار الوقود أسعار السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

رئيس جامعة السادات

رئيس جامعة مدينة السادات رئيسًا شرفيًا للمؤتمر الدولي العاشر للأورام

محافظ البحيرة

كان عريس ومستنيين نفرح بيه.. أسرة شاب بالبحيرة تطالب بالقصاص بعد وفاته على يد زميله

بالصور

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

مع العودة للمدارس.. كيف نتخلص من قمل الرأس؟ وتحذير من مقاومة بعض الأنواع للعلاجات

كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد