أسعار البنزين والسولار اليوم.. سعر بنزين 80 و92 و95 والغاز

تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا للتر، ووصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، في حين استقر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر، وسجل الكيروسين 20.50 جنيه للتر، وفق الأسعار المتداولة اليوم.

وتشمل أسعار الوقود أيضًا أسعار الغاز، إذ سجلت أسطوانة الغاز المنزلي «12.5 كجم» نحو 275 جنيهًا، بينما بلغت أسطوانة الغاز المنزلي «25 كجم» 550 جنيهًا، ووصل سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، مع استمرار متابعة المواطنين وأصحاب السيارات لأي مستجدات تتعلق بأسعار المحروقات.

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ما أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026؟

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 عند المستويات الواردة في القائمة الحالية، وهو ما جعل أسعار الوقود محل اهتمام واسع بين أصحاب السيارات والسائقين، خاصة مع ارتباط تكلفة الوقود بصورة مباشرة بمصروفات التنقل والنقل وتشغيل المركبات.

وسجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا للتر، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، في حين استقر السولار عند 20.50 جنيه للتر، وسجل الكيروسين 20.50 جنيه للتر.

وتأتي هذه المستويات ضمن الأسعار المطبقة حاليًا، ولم تظهر في التغطيات المنشورة اليوم إشارة إلى صدور قرار جديد بتغيير أسعار البنزين أو السولار، لتظل القائمة الحالية هي محل متابعة المواطنين وأصحاب المركبات.

ما أسعار البنزين اليوم في مصر؟

جاءت أسعار البنزين اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على النحو الآتي.

بنزين 95: سجل سعر اللتر 24 جنيهًا.

بنزين 92: بلغ سعر اللتر 22.25 جنيهًا.

بنزين 80: وصل سعر اللتر إلى 20.75 جنيهًا.

وتستحوذ أسعار البنزين على اهتمام أصحاب السيارات بصورة مستمرة، خاصة أن اختلاف نوع الوقود يرتبط بنوع المركبة واستخدامها، إلى جانب تأثير تكلفة البنزين على ميزانية التنقل اليومية.

كم سعر السولار والكيروسين اليوم؟

استقر سعر السولار اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 عند 20.50 جنيه للتر، بينما سجل الكيروسين 20.50 جنيه للتر، وفق الأسعار الواردة في القائمة الحالية.

ويحظى سعر السولار بمتابعة واسعة بسبب ارتباطه باستخدامات النقل والشحن وتشغيل عدد من الأنشطة المختلفة، ولذلك فإن أي تغيير في سعره يحظى باهتمام من المواطنين وأصحاب المركبات والقطاعات التي تعتمد على وسائل النقل.

ما أسعار الغاز اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026؟

جاءت أسعار الغاز اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 وفق القائمة الواردة على النحو الآتي.

أسطوانة الغاز المنزلي «12.5 كجم»: 275 جنيهًا.

أسطوانة الغاز المنزلي «25 كجم»: 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتحظى أسعار أسطوانات الغاز وغاز تموين السيارات باهتمام المواطنين بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار، نظرًا لاستخدامها في المنازل ووسائل النقل المختلفة.

ما تأثير أسعار البنزين والسولار على الأسواق؟

تعد أسعار الوقود من العوامل المرتبطة بتكاليف النقل والشحن والخدمات، ولذلك تحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب المركبات والسائقين، خاصة عند متابعة أي تغيير جديد في أسعار المحروقات.

وترتبط تكلفة الوقود كذلك بتشغيل وسائل النقل الجماعي والشحن التجاري، وهو ما يجعل أسعار السولار بصورة خاصة محل متابعة من القطاعات التي تعتمد على المركبات في نقل السلع والمنتجات. كما يمكن أن ترتبط تكلفة الوقود بتكاليف التشغيل داخل المصانع والأنشطة الإنتاجية، وهو ما يفسر الاهتمام بمتابعة أسعار المحروقات في السوق المحلية.

كما تؤثر تكاليف النقل والشحن في تكلفة وصول المنتجات والخدمات إلى المستهلكين، ولذلك تظل أسعار البنزين والسولار من البيانات الاقتصادية التي يبحث عنها أصحاب السيارات والسائقون والمواطنون بصورة مستمرة.

متى تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؟

من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في بداية شهر أكتوبر المقبل، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، وفق ما تتضمنه التغطيات الحديثة بشأن الاجتماع المقبل.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل دوري وفق معادلة معلنة، تعتمد على عدة متغيرات، من أبرزها تحركات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

وبحسب المعلومات الواردة في النص، توجد توقعات بعدم رفع أسعار المواد البترولية خلال الاجتماع المرتقب، إلا أن القرار النهائي بشأن الأسعار يرتبط بما تقرره اللجنة عند انعقادها، ولا ينبغي التعامل مع التوقعات باعتبارها قرارًا صادرًا بالفعل.

هل تغيرت أسعار البنزين والسولار اليوم؟

لم تظهر في التغطيات المنشورة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 إشارة إلى صدور قرار جديد بتحريك أسعار البنزين والسولار، وتستمر الأسعار عند المستويات الحالية، إذ يبلغ بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يبلغ السولار 20.50 جنيه للتر.

وتظل متابعة القرارات الرسمية الصادرة بشأن أسعار المنتجات البترولية هي الفيصل عند حدوث أي تغيير، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي في بداية أكتوبر 2026، وما يرتبط به من مراجعة دورية لأسعار الوقود.