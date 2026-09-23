أستاذة بطب قصر العيني تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس: مضاعفات قد تؤثر على الرؤية

أكدت الدكتورة إيمان شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب قصر العيني، إن حقن التخسيس والأدوية المستخدمة لإنقاص الوزن أصبحت متوفرة بكثرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد دواء يخلو تمامًا من الآثار الجانبية والمضاعفات، خاصة على الجهاز الهضمي.

وقالت إيمان شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إمكانية تجنب العديد من هذه المضاعفات ترتبط باستخدام الأدوية بصورة صحيحة وآمنة، وتحت إشراف طبي، مع الالتزام بالجرعات المناسبة وعدم تناولها بشكل عشوائي.

وتابعت أن هناك مضاعفات نادرة الحدوث، من بينها مشكلات قد تؤثر على الرؤية، مشيرة إلى أن بعض الأدوية قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم أو زيادة مخاطر الإصابة بالجلطات، كما قد تؤثر بعض العقاقير في العصب البصري.

العصب البصري

وأشارت إلى أن هناك أدوية أخرى شائعة الاستخدام يمكن أن يكون لها تأثيرات على العصب البصري، ما يستدعي استخدامها بحذر وتحت إشراف الطبيب، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة أو أمراض مزمنة.