تحذير من هيئة الدواء بشأن إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس.. وعقوبات رادعة للمخالفين

حذرت هيئة الدواء المصرية في أحدث منشورتها من إعلانات مجهولة المصدر تروج لأدوية تخسيس على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .

إعلان مضلل

وفي المنشور الذي حصل صدى البلد على نسخة منه ، حذرت هيئة الدواء المصرية من الإعلان المضلل لصفحة تحمل اسم “ dr,ahmedmir” على الانستجرام تروج لأدوية تخسيس بالمخالفة لاشتراطات الهيئة .

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها الرقابي في رصد وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹﻋﻼﻧية عن منتجات مجهولة المصدر .

عقوبة غش الأدوية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.