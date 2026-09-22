قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف سيدة وصديقها على حكم إعدامهما في قضية قتل زوجها وتقطيع جثمانه
ترامب يستعد لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة وسط تحركات لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
وزير خارجية إسبانيا: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية تعيش في أمان
خاص | حسام عبد المجيد يرفض عرضًا من الأهلي عن طريق نادر شوقي
القصة الكاملة في تعدي رئيس قسم الأطفال على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي
برنامج طبي عربي إفريقي لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب في رواندا
إعلامي: محمود مرعي يدخل حسابات الأهلي.. وعموتة أبدى قناعته بضم اللاعب
نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
عبد الناصر زيدان يكشف مصير شباب الأهلي مع عموتة
هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني بمطار الجزائر نتيجة توقف تقني
رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: القدس خط أحمر ومصر تحمي مسار السلام والحقوق الفلسطينية

القدس
القدس
فريد محمد

أدان النائب موسى أبو عكيرش، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات، اقتحام مسئول إسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات داخل المقدسات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بزيادة التوتر في المنطقة، ويفرض ضرورة تحرك دولي جاد لوقف الإجراءات الأحادية التي تمس الوضع القائم في القدس.


وقال "أبو عكيرش"، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن المسجد الأقصى والقدس الشريف ليسا ساحة للمزايدات السياسية أو فرض الوقائع بالقوة، مشددًا على أن احترام المقدسات وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يمثلان جزءًا أساسيًا من أي مسار جاد نحو السلام والاستقرار.

وأشاد عضو مجلس النواب بالدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا سياسيًا عابرًا، وإنما باعتبارها قضية أمن قومي ومسؤولية تاريخية والتزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القاهرة واصلت خلال الفترة الأخيرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تنفيذ مراحل الاتفاق، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. 

كما جدد الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2026 التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى تسوية عادلة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "أبو عكيرش" أن قوة الموقف المصري تكمن في الجمع بين التحرك السياسي والتمسك بالقانون الدولي ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، مع دعم مسار حل الدولتين باعتباره أساسًا للتسوية العادلة مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه حماية المقدسات ومنع التصعيد في القدس، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

مصر ستظل طرفًا فاعلًا في جهود التهدئة 

وشدد النائب موسى أبو عكيرش على أن مصر ستظل، بقيادة الرئيس السيسي، طرفًا فاعلًا في جهود التهدئة وحماية الحقوق الفلسطينية وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل، مؤكدًا أن القدس قضية حق، والأقصى رمز للمقدسات، والسلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على التصعيد.

موسى أبو عكيرش المسجد الأقصى مسؤول إسرائيلي المستوطنين مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

جوتيريش

أمين الأمم المتحدة:أعمال العنف والاستيطان في الضفة الغربية تهدد السلام

صورة الملف

أخبار التوك شو| مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ودرة تكشف أسرار علاقتها بوالديها

المساعدات الإنسانية

قافلة "زاد العزة" الـ281 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

بالصور

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر

طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..
طريقه عمل الارز بالخضار والجزر ..

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد