عبد الناصر زيدان يكشف مصير شباب الأهلي مع عموتة

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامج «ستاد مصر» كواليس موقف الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، من مجموعة اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة.

عموته

وأوضح زيدان أن مسؤولي الأهلي تحدثوا مع عموتة بشأن محمد عبد الله وعمر سيد معوض ومحمد رأفت وكريم الدبيس، وطالبوا المدير الفني باحتواء اللاعبين ومنحهم فرصًا أكبر للمشاركة. وأبدى عموتة اقتناعًا كبيرًا بقدرات كريم الدبيس، مع الاتجاه للاعتماد عليه تدريجيًا، بجانب منح محمد عبد الله فرصة بعد اكتمال تعافيه من الإصابة.

وأضاف أن تأجيل حسم موقف كباكا جاء بسبب غياب اللاعب عن فترة الإعداد وبداية الدوري للإصابة، بينما يدرس عموتة استغلال بطولة كأس عاصمة مصر لمنح عمر سيد معوض فرصة كاملة للمشاركة.

وأشار زيدان إلى أن الأهلي يدرس إعارة محمد رأفت خلال النصف الثاني من الموسم لاكتساب الخبرة، في ظل كثرة المهاجمين داخل الفريق، مع التأكيد على أن النادي لم يفتح بشكل مبكر ملف رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.