أخبار التوك شو| مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ودرة تكشف أسرار علاقتها بوالديها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أمطار يوم الخميس.. الأرصاد توجه أخبار سارة للمواطنين

بعد أيام من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بدأت الأجواء تشهد تحسنًا تدريجيًا وانكسارًا في حدة الموجة الحارة، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واقتراب البلاد من أجواء الخريف التي تحمل معها انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحًا موعد بداية فصل الخريف رسميًا، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وقال الدكتور محمود القياتي، في تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تودع فصل الصيف، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا غدًا، الأربعاء.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، بعد انكسار حالة الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.



أسعار زيت الطعام.. غرفة الصناعات تكشف حقيقة الزيادات وسعر العبوة حاليا

تشهد أسواق الزيوت حالة من الترقب، في ظل تأثر تكلفة الاستيراد بالتغيرات في أسعار البورصات العالمية وأسعار العملات وتكاليف النقل والشحن، بينما أكدت شعبة الزيوت باتحاد الصناعات أن غالبية الشركات الكبرى ما زالت تحافظ على أسعار منتجاتها، رغم تسجيل بعض الارتفاعات لدى عدد من الشركات.

وقال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت السائب شهدت بعض الارتفاعات لدى بعض الشركات، موضحًا أن عدد شركات الزيوت في مصر كبير، بينما ما زالت الشركات الكبرى تحافظ على أسعارها دون تغيير.

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة عبر قناة «النهار»، أن هناك شركات ما زالت أسعارها ثابتة في جميع المنتجات، بما فيها الزيت السائب، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تتخذ إجراءات مرتبطة بالأسعار نتيجة مخاوفها من التعرض لخسائر خلال المرحلة الحالية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5458 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7242 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50065 جنيها.



15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. شروط التملك وقيمة الدعم

في خطوة تستهدف مساعدة الأسر في بداية حياتها وتخفيف أعباء التملك ومقدم الوحدة، كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي لـ15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موضحة مواعيد التقديم، ومواصفات الوحدات، والفئات المستهدفة، وقواعد الدعم، إلى جانب إمكانية التحول من الإيجار إلى التملك.

مواعيد التقديم للوحدات السكنية

وقالت مي عبد الحميد إن التقديم بدأ أولًا لذوي الهمم ويستمر حتى 27 سبتمبر، على أن يفتح التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر، مع تخصيص نسبة 5% لذوي الهمم وفقًا لقواعد الأولوية.

درة تكشف أسرار علاقتها بوالديها.. وتتحدث عن يسرا ويوسف شاهين

فتحت الفنانة درة قلبها للحديث عن جوانب شخصية وفنية من حياتها، وكشفت تفاصيل مؤثرة عن علاقتها بوالدها الراحل ووالدتها، وكيف أثرت الأسرة في تكوين شخصيتها ودفعها نحو الاستقلال والاعتماد على النفس منذ سنوات عمرها الأولى، كما تحدثت عن أبرز محطاتها الفنية، بداية من تجربتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، مرورًا بفيلم «الأولة في الغرام» ومسلسل «سجن النسا»، وصولًا إلى تعاونها مع الفنانة يسرا في فيلم «الست لما».

درة عن وفاة والدها: أزمة كبيرة وما زلت أفتقده

قالت درة إن وفاة والدها كانت أزمة كبيرة بالنسبة إليها، مؤكدة أنها ما زالت تفتقده ولا تنساه، موضحة أن فقدان الأب أو الأم يكون أمرًا مؤلمًا، وخاصة بالنسبة للعلاقة بين البنت ووالدها.



مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام خلال أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مدبولي إن الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثل عوائق خطيرة أمام الاستقرار الدولي.

وشدد على ضرورة أن تركز الجهود المشتركة كأولوية على منع النزاعات وتسويتها، على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة.

وأكد التزام مصر بالتعددية وتعزيز التعاون الدولي، واستعداد مصر للعمل مع جميع الشركاء لضمان ألا تظل التعددية مجرد تطلع وإنما تصبح أداة فعالة لتحقيق السلام والرخاء والكرامة للجميع.



المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نيكولاوس دندياس، وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد سليمان، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ومن الجانب اليوناني؛ السفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير الجمهورية اليونانية بالقاهرة، واللواء أيوانيس كوريس، مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية العسكرية بهيئة الأركان العامة للدفاع الوطني.

رحب الرئيس السيسي، بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرًا إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال العسكري والدفاعي، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.99 جنيه

سعر الشراء: 51.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.69 جنيه

سعر الشراء: 59.53 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.58 جنيه

سعر الشراء: 690.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.84 جنيه

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.15 جنيه

سعر الشراء: 14.11 جنيه.