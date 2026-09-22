قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا في نطاق النوبارية بالبحيرة
باستخدام ملف المسيرات.. لافروف يتهم الغرب بشن حرب معلومات ضد موسكو
هيئة الدواء تحذر من إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس | مستند
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار زيت الطعام.. غرفة الصناعات تكشف حقيقة الزيادات وسعر العبوة حاليا

الزيت
الزيت
البهى عمرو

تشهد أسواق الزيوت حالة من الترقب، في ظل تأثر تكلفة الاستيراد بالتغيرات في أسعار البورصات العالمية وأسعار العملات وتكاليف النقل والشحن، بينما أكدت شعبة الزيوت باتحاد الصناعات أن غالبية الشركات الكبرى ما زالت تحافظ على أسعار منتجاتها، رغم تسجيل بعض الارتفاعات لدى عدد من الشركات.

وقال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت السائب شهدت بعض الارتفاعات لدى بعض الشركات، موضحًا أن عدد شركات الزيوت في مصر كبير، بينما ما زالت الشركات الكبرى تحافظ على أسعارها دون تغيير.

الزيوت
الزيوت

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «النهار»، أن هناك شركات ما زالت أسعارها ثابتة في جميع المنتجات، بما فيها الزيت السائب، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تتخذ إجراءات مرتبطة بالأسعار نتيجة مخاوفها من التعرض لخسائر خلال المرحلة الحالية.

الزيت السائب وتأثيره على أسعار الأطعمة

 

الزيت
الزيوت

وأوضح أن الزيت السائب لا يصل إلى المستهلك بشكل مباشر في الأساس، وإنما يتم توجيهه إلى محال ومطاعم الأغذية، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في أسعاره ينعكس على تكلفة الأطعمة التي تعتمد عليه، مثل الفول والطعمية وغيرها من المنتجات الغذائية.

حروب وأوضاع المنطقة تضغط على قطاع الزيوت

الزيوت
الزيوت

وأشار بسيوني إلى وجود مشكلات عالمية مرتبطة بالحروب والأوضاع في المنطقة وطريق باب المندب، موضحًا أن قطاع الزيوت ينسق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من خلال خطة وغرفة عمليات مع شركات الزيوت، بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

الزيت
الزيوت

وأكد أن إعادة حساب تكاليف المنتجات تتم يوم 26 من كل شهر، وفقًا لتكاليف البورصة وسعر العملة وغيرها من عناصر التكلفة، مشددًا على أنه حتى لحظة حديثه لم تتم زيادة أسعار أي منتج.

85 جنيهًا سعر زجاجة الزيت الخليط

 

وكشف عضو شعبة الزيوت أن زجاجة الزيت الخليط سعة لتر تباع حاليًا بسعر 85 جنيهًا، بينما يبلغ سعر العبوة سعة 700 ملليلتر نحو 65 جنيهًا.

وأكد أن إعادة حساب التكاليف قد ينتج عنها تحريك الأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، موضحًا أن السعر يتم تدوينه على المنتج، ومن المفترض أن يلتزم التجار بالسعر الذي تحدده الشركة للمستهلك.

95% إلى 98% من الزيوت مستوردة

 

وأوضح بسيوني أن جميع زجاجات الزيت الموجودة في السوق ما زالت تباع بالأسعار القديمة حتى وقت حديثه، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة منذ نحو 3 أو 4 أشهر، ولم تصدر أي قوائم أسعار جديدة خلال هذه الفترة.

وكشف أن مصر تستورد ما بين 95% و98% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، بسبب عدم وجود نباتات زيتية بالقدر الكافي محليًا، موضحًا أن أسعار الزيوت المستوردة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية.

3 عوامل تحدد أسعار الزيت

 

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في سعر البورصة العالمية، والثاني سعر العملة الأجنبية، وخاصة الدولار الذي يتم السداد به، بينما يتعلق العامل الثالث بتكاليف النقل واللوجستيات، سواء النقل البحري أو التخزين الداخلي أو تكلفة نقل المنتجات من الموانئ إلى الشركات.

وأشار إلى أن شركات الزيوت تعيد حساب تكاليفها في نهاية كل شهر، ثم تتخذ قرارها بشأن خفض أو زيادة الأسعار وفقًا للتغيرات التي طرأت على عناصر التكلفة.

من 105 جنيهات إلى 85 جنيهًا

 

ولفت إلى أن سعر زجاجة الزيت الخليط كان قد تجاوز 105 جنيهات منذ نحو عام أو عامين، قبل أن ينخفض إلى 85 جنيهًا حاليًا، كما سبق أن تراجع إلى نحو 71 أو 72 جنيهًا قبل أكثر من 6 أشهر.

وشدد بسيوني على أن توافر المنتج والخامات يمثل الأولوية بالنسبة لقطاع الزيوت، مؤكدًا وجود مرونة في القطاع تسمح بتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا مع إعادة حساب التكاليف، بشرط استمرار توافر الخامات.

الزيت أسعار الزيت أسواق الزيوت أسعار البورصات أسعار العملات شعبة الزيوت الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في كأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء

قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث مباراة طنطا والنصر

فيجو

لويس فيجو يشيد ببداية برشلونة.. ويؤكد: ريال مدريد سينافس حتى النهاية

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد