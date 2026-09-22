أسعار زيت الطعام.. غرفة الصناعات تكشف حقيقة الزيادات وسعر العبوة حاليا

تشهد أسواق الزيوت حالة من الترقب، في ظل تأثر تكلفة الاستيراد بالتغيرات في أسعار البورصات العالمية وأسعار العملات وتكاليف النقل والشحن، بينما أكدت شعبة الزيوت باتحاد الصناعات أن غالبية الشركات الكبرى ما زالت تحافظ على أسعار منتجاتها، رغم تسجيل بعض الارتفاعات لدى عدد من الشركات.

وقال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيت السائب شهدت بعض الارتفاعات لدى بعض الشركات، موضحًا أن عدد شركات الزيوت في مصر كبير، بينما ما زالت الشركات الكبرى تحافظ على أسعارها دون تغيير.

الزيوت

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «النهار»، أن هناك شركات ما زالت أسعارها ثابتة في جميع المنتجات، بما فيها الزيت السائب، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تتخذ إجراءات مرتبطة بالأسعار نتيجة مخاوفها من التعرض لخسائر خلال المرحلة الحالية.

الزيت السائب وتأثيره على أسعار الأطعمة

الزيوت

وأوضح أن الزيت السائب لا يصل إلى المستهلك بشكل مباشر في الأساس، وإنما يتم توجيهه إلى محال ومطاعم الأغذية، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في أسعاره ينعكس على تكلفة الأطعمة التي تعتمد عليه، مثل الفول والطعمية وغيرها من المنتجات الغذائية.

حروب وأوضاع المنطقة تضغط على قطاع الزيوت

الزيوت

وأشار بسيوني إلى وجود مشكلات عالمية مرتبطة بالحروب والأوضاع في المنطقة وطريق باب المندب، موضحًا أن قطاع الزيوت ينسق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من خلال خطة وغرفة عمليات مع شركات الزيوت، بهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

الزيوت

وأكد أن إعادة حساب تكاليف المنتجات تتم يوم 26 من كل شهر، وفقًا لتكاليف البورصة وسعر العملة وغيرها من عناصر التكلفة، مشددًا على أنه حتى لحظة حديثه لم تتم زيادة أسعار أي منتج.

85 جنيهًا سعر زجاجة الزيت الخليط

وكشف عضو شعبة الزيوت أن زجاجة الزيت الخليط سعة لتر تباع حاليًا بسعر 85 جنيهًا، بينما يبلغ سعر العبوة سعة 700 ملليلتر نحو 65 جنيهًا.

وأكد أن إعادة حساب التكاليف قد ينتج عنها تحريك الأسعار، سواء بالزيادة أو الانخفاض، موضحًا أن السعر يتم تدوينه على المنتج، ومن المفترض أن يلتزم التجار بالسعر الذي تحدده الشركة للمستهلك.

95% إلى 98% من الزيوت مستوردة

وأوضح بسيوني أن جميع زجاجات الزيت الموجودة في السوق ما زالت تباع بالأسعار القديمة حتى وقت حديثه، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة منذ نحو 3 أو 4 أشهر، ولم تصدر أي قوائم أسعار جديدة خلال هذه الفترة.

وكشف أن مصر تستورد ما بين 95% و98% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، بسبب عدم وجود نباتات زيتية بالقدر الكافي محليًا، موضحًا أن أسعار الزيوت المستوردة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية.

3 عوامل تحدد أسعار الزيت

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في سعر البورصة العالمية، والثاني سعر العملة الأجنبية، وخاصة الدولار الذي يتم السداد به، بينما يتعلق العامل الثالث بتكاليف النقل واللوجستيات، سواء النقل البحري أو التخزين الداخلي أو تكلفة نقل المنتجات من الموانئ إلى الشركات.

وأشار إلى أن شركات الزيوت تعيد حساب تكاليفها في نهاية كل شهر، ثم تتخذ قرارها بشأن خفض أو زيادة الأسعار وفقًا للتغيرات التي طرأت على عناصر التكلفة.

من 105 جنيهات إلى 85 جنيهًا

ولفت إلى أن سعر زجاجة الزيت الخليط كان قد تجاوز 105 جنيهات منذ نحو عام أو عامين، قبل أن ينخفض إلى 85 جنيهًا حاليًا، كما سبق أن تراجع إلى نحو 71 أو 72 جنيهًا قبل أكثر من 6 أشهر.

وشدد بسيوني على أن توافر المنتج والخامات يمثل الأولوية بالنسبة لقطاع الزيوت، مؤكدًا وجود مرونة في القطاع تسمح بتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا مع إعادة حساب التكاليف، بشرط استمرار توافر الخامات.