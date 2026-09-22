برنامج طبي عربي إفريقي لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب في رواندا

واصَل الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، جهوده لدعم القطاع الصحي في رواندا، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي طبي متكامل في مجال أمراض القلب، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيجالي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2026.

وشمل البرنامج تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة للأطباء والكوادر الطبية الرواندية في مجال قسطرة القلب، إلى جانب إجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية للمرضى من البالغين والأطفال، بينهم عدد من الحالات الحرجة، بالتعاون مع «الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب» و«جمعية من القلب للقلب».

وجمع البرنامج بين التدريب الطبي المتخصص والتطبيق العملي المباشر، بما أتاح نقل الخبرات الطبية المتقدمة إلى الكوادر الرواندية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية والعلاج للمرضى، في إطار توجه يستهدف دعم القدرات المحلية وتعزيز الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة.

وشهد مستشفى الملك فيصل مراسم افتتاح البرنامج، بحضور السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق، الذي أكد أن تنفيذ البرنامج يأتي امتداداً لجهود الصندوق في دعم القطاع الصحي في رواندا، وتجسيداً لأولوية التعاون الطبي والصحي ضمن مسار التعاون العربي الإفريقي.

دعم القطاع الصحي في رواندا

وأوضح أن البرنامج يعكس أهمية الاستفادة من الخبرات العربية المتخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الصحية الإفريقية، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الطبية وتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.

وشهد حفل الافتتاح حضور السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، إلى جانب رؤساء الجمعيات الطبية المشاركة ونخبة من الأطباء والكوادر الطبية الرواندية، الذين أكدوا اهتمامهم باستمرار التعاون مع جامعة الدول العربية، ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

وتضمن البرنامج كذلك ورشاً تدريبية متخصصة استهدفت رفع كفاءة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والكوادر الطبية الرواندية في مجال أمراض القلب، فضلاً عن إجراء عمليات قسطرة قلبية ناجحة لعدد من المرضى، بينهم حالات حرجة، نفذها أطباء وخبراء متخصصون، بما عزز الجانب العملي للبرنامج وربط التدريب بتقديم الرعاية الطبية المباشرة.

وفي سياق العمل على ترسيخ التعاون الصحي واستدامته، قام السفير محند صالح لعجوزي، مدير عام الصندوق، والوفد المرافق له، برفقة السفيرة حنان شاهين، بزيارة إلى مقر وزارة الصحة الرواندية، حيث عقدوا لقاءً مع وكيل وزارة الصحة.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المستقبلية في المجال الصحي، إلى جانب الاتفاق على العمل نحو وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين من خلال توقيع مذكرة تفاهم، بما يمهد لتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة ومستدامة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مسار التعاون العربي الإفريقي في القطاع الصحي.