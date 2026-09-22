قومي المرأة يطور دليل التنشئة المتوازنة لتوحيد المفاهيم والرسائل الأسرية

أكدت نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة نسرين البغدادي أن التنشئة المتوازنة تنطلق من رؤية متكاملة للأسرة تستهدف تحقيق التوازن داخلها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة ودعمها ينعكسان بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد لمراجعة وتطوير محتوى "دليل التنشئة المتوازنة"؛ بهدف تحديث مفاهيمه وموضوعاته وتوحيد الرسائل المقدمة من المدربين والميسرين في مختلف المحافظات، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية والمستجدات المجتمعية.

وقالت البغدادي "إن الورشة تستهدف مراجعة محتوى الدليل بصورة دقيقة، وتحديد الموضوعات والمفاهيم التي تحتاج إلى تطوير أو تعديل أو إضافة، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال تطبيقه ميدانيًا، بما يضمن مواكبة أدوات وبرامج المجلس للتغيرات والمستجدات التي يشهدها المجتمع".

وشددت على أهمية وجود دليل موحد للتنشئة المتوازنة لتوحيد المفاهيم والرسائل التي يقدمها الميسرون في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول مضمون موحد للفئات المستهدفة، ويساعد على قياس أثر البرامج بصورة أكثر دقة، موضحة أن عملية المراجعة تشمل المحتوى والمفاهيم والمصطلحات وصولًا إلى صياغة أكثر وضوحًا واتساقًا.

من جانبها.. أكدت مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أمل عبدالمنعم أهمية تطوير الدليل باعتباره إحدى الأدوات المهمة لترسيخ مفاهيم وممارسات التنشئة الأسرية المتوازنة.

وأشارت إلى أن عملية التطوير تستند إلى الخبرات الميدانية التي تراكمت خلال تطبيق الدليل، وما أظهرته من الحاجة إلى تحديث بعض الموضوعات والمفاهيم بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن الهدف هو الوصول إلى دليل أكثر وضوحًا وتكاملًا وقابلية للتطبيق، ليكون مرجعًا موحدًا للمدربين والميسرين، ويساعد على تقديم رسائل متسقة وقابلة للقياس، بما يعزز فاعلية البرامج والأنشطة الخاصة بالتنشئة الأسرية.

وشارك في الورشة، التي استمرت يومين، عدد من قيادات ومدربي المجلس وخبراء ومتخصصين وممثلين عن وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، إلى جانب فريق التيسير والدعم الفني.

وتضمنت أعمال الورشة مراجعة جلسات وموضوعات الدليل من خلال مجموعات عمل، تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، بينها السلطة والحقوق، والعواطف والمشاعر، والعنف، والرعاية بالمساواة، إلى جانب المفاهيم الأسرية والدينية بمشاركة ممثلي وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.

كما ناقشت مجموعات العمل الموضوعات التي يتعين الإبقاء عليها أو تطويرها أو إعادة صياغتها، واقترحت موضوعات ومفاهيم جديدة، إلى جانب مراجعة مدى وضوح الرسائل والأمثلة والأنشطة الواردة بالدليل وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.

واختُتمت الورشة بتجميع مخرجات مجموعات العمل وتحديد أولويات التطوير، تمهيدًا لاستكمال إعداد النسخة المطورة من دليل التنشئة المتوازنة، بما يعكس الخبرات العملية للمدربين والميسرين ويعزز اتساق محتواه وتكامله وقدرته على مواكبة احتياجات الأسرة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.