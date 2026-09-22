عبد الصادق الشوربجي: ما تحقق في مصر خلال 12 عامًا «معجزة بكل المقاييس»

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما تحقق ولا يزال من إنجازات على أرض مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة وحتى الآن، يمثل «معجزة بكل المقاييس».

وقال الشوربجي، في مقال بعنوان «معجزة بكل المقاييس»، ضمن الكتاب الصادر عن دار التحرير للنشر والطباعة بعنوان «كيف تبني الدول؟.. مصر نموذجاً»، إن بلادنا مرت بمرحلة شديدة التعقيد، تداخلت فيها الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية مع طموحات واسعة لإعادة بناء الدولة وتحديث بنيتها الأساسية.

وأضاف أن السنوات الـ12 الماضية شهدت، رغم الصعوبات التي واجهتها الدولة والمواطن المصري، تنفيذ مشروعات ضخمة وتحولات واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، ربما احتاج تحقيقها مائة عام على الأقل، وهو ما يجعل وصف ما جرى بالمعجزة أمراً طبيعياً وواقعياً.

وأوضح أن ما حدث يمثل نموذجاً واضحاً وخريطة طريق لكيفية بناء الدول، وهو ما يلفت إليه الكتاب، الذي حمل عنواناً دالاً وموفقاً في ظنه، وهو «كيف تبني الدول؟.. مصر نموذجاً».

وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الـ12 الماضية توسعاً كبيراً في شبكة الطرق والكباري، وإنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة التي ساهمت في تقليل زمن التنقل وربط المحافظات ببعضها، إلى جانب تطور منظومة النقل من خلال مشروعات مثل القطار الكهربائي والمونوريل وتطوير مترو الأنفاق.

ولفت إلى ظهور مشروعات عمرانية ضخمة مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، في محاولة لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.

وفي ملف الطاقة، أوضح أن مصر حققت تقدماً مهماً، خاصة بعد الاكتشافات الواعدة لحقول الغاز والنفط، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، إلى جانب التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.

وأشار إلى المبادرات الاجتماعية والتنموية الواسعة التي أطلقتها الدولة، ومن أبرزها مشروع «حياة كريمة»، الذي استهدف تطوير القرى المصرية وتحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والوحدات الصحية والمدارس، إلى جانب توسع برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية.

كما تناول الشوربجي ما شهده القطاع الصحي من تطور في عدة مجالات، من بينها القضاء على فيروس سي، وتطوير المستشفيات وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجياً في عدد من المحافظات.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما تحتاج إلى آلاف الصفحات، وهو ما حاول هذا الكتاب أن يلم بأطراف منها، لكنها أطراف واضحة وكاشفة للطفرة التي تحققت لمصر في المجالات كافة.