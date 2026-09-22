مليون جنيه من الأهلي إلى الشرقية إنبي بسبب انضمام علي محمود لمنتخب مصر

يحصل نادي الشرقية إنبي على مليون جنيه من النادي الأهلي، بعد انضمام لاعب الوسط الشاب علي محمود إلى قائمة منتخب مصر الأول، خلال فترة التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر، تحت قيادة حسام حسن.

وينص الاتفاق بين الأهلي والشرقية إنبي على حصول الأخير على مبلغ مليون جنيه، نظير تواجد علي محمود في قائمة مباريات منتخب مصر، سواء شارك اللاعب في المباريات أو لم يشارك.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان، يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بجانب مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

وكان علي محمود قد انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من الشرقية إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح أول صفقات الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا في 4 مباريات مع الأهلي بمسابقة الدوري المصري، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.