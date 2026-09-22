مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري وكأس الرابطة والكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، عددًا من المواجهات القوية في مختلف البطولات، حيث تتنوع مباريات المارد الأحمر بين الدوري المصري وكأس الرابطة، إلى جانب منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستهل الأهلي مبارياته المقبلة بمواجهة بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر، في الجولة الأولى من كأس الرابطة، قبل أن يلتقي الزمالك يوم 11 أكتوبر في الجولة السادسة من الدوري المصري بالقاهرة.

وفي منافسات الكونفدرالية، يخوض الأهلي مباراة ذهاب دور الـ32 خارج مصر خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر أمام الفائز من مواجهة مقديشو الصومالي وقيطارة الأوغندي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة القناة يوم 21 أكتوبر بالقاهرة، ثم مودرن يوم 29 أكتوبر، بينما يلتقي بيراميدز يوم 23 نوفمبر بالقاهرة.

ويستكمل الفريق منافساته في كأس الرابطة بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر بالقاهرة، قبل خوض سلسلة من مباريات الدوري خلال ديسمبر ويناير وفبراير.

وجاء جدول مباريات الأهلي كالتالي:

8 أكتوبر: بترول أسيوط × الأهلي – كأس الرابطة – أسيوط.

بترول أسيوط × الأهلي – كأس الرابطة – أسيوط. 11 أكتوبر: الأهلي × الزمالك – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × الزمالك – الدوري المصري – القاهرة. 16 إلى 18 أكتوبر: ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية أمام الفائز من مقديشو الصومالي وقيطارة الأوغندي – خارج مصر.

ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية أمام الفائز من مقديشو الصومالي وقيطارة الأوغندي – خارج مصر. 21 أكتوبر: الأهلي × القناة – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × القناة – الدوري المصري – القاهرة. 23 إلى 25 أكتوبر: إياب دور الـ32 بالكونفدرالية أمام الفائز من مقديشو وقيطارة – القاهرة.

إياب دور الـ32 بالكونفدرالية أمام الفائز من مقديشو وقيطارة – القاهرة. 29 أكتوبر: الأهلي × مودرن – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × مودرن – الدوري المصري – القاهرة. 23 نوفمبر: الأهلي × بيراميدز – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × بيراميدز – الدوري المصري – القاهرة. 2 ديسمبر: الأهلي × المقاولون العرب – كأس الرابطة – القاهرة.

الأهلي × المقاولون العرب – كأس الرابطة – القاهرة. 10 ديسمبر: غزل المحلة × الأهلي – الدوري المصري – الغربية.

غزل المحلة × الأهلي – الدوري المصري – الغربية. 15 ديسمبر: الأهلي × بترول أسيوط – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × بترول أسيوط – الدوري المصري – القاهرة. 24 ديسمبر: الأهلي × سيراميكا – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × سيراميكا – الدوري المصري – القاهرة. 29 ديسمبر: الأهلي × الاتحاد – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × الاتحاد – الدوري المصري – القاهرة. 15 يناير: الجونة × الأهلي – الدوري المصري – الغردقة.

الجونة × الأهلي – الدوري المصري – الغردقة. 20 يناير: الشرقية × إنبي – كأس الرابطة – القاهرة.

الشرقية × إنبي – كأس الرابطة – القاهرة. 28 يناير: السويس × بتروجيت – الدوري المصري – القاهرة.

السويس × بتروجيت – الدوري المصري – القاهرة. 1 فبراير: الأهلي × البنك الأهلي – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × البنك الأهلي – الدوري المصري – القاهرة. 6 فبراير: المصري × الأهلي – الدوري المصري – الإسكندرية.

المصري × الأهلي – الدوري المصري – الإسكندرية. 12 فبراير: الأهلي × طلائع الجيش – الدوري المصري – القاهرة.

الأهلي × طلائع الجيش – الدوري المصري – القاهرة. 15 فبراير: الأهلي × الجونة – كأس الرابطة – القاهرة.

الأهلي × الجونة – كأس الرابطة – القاهرة. 19 فبراير: الأهلي × وادي دجلة – الدوري المصري – القاهرة.

وتنتظر الفريق الأحمر فترة مزدحمة بالمباريات، في ظل مشاركته في أكثر من بطولة، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل مع ضغط المباريات وتجهيز جميع عناصر الفريق للمنافسات المقبلة.