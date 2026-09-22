آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيزار حيدر

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عبر برنامج «ستاد مصر»، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع الكولومبي سيزار حيدر، مدافع فريق أتلتيكو ناسيونال، خلال الفترة الحالية.

وأوضح زيدان أن سيزار حيدر ينحدر من أصول فلسطينية، مشيرًا إلى أنه لاعب متميز في مركزه.

وأضاف أن المدافع الكولومبي تحدث مع المدير الرياضي لناديه، فيكتور مارولاندا، وطلب منه مساعدته على الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال وصول عرض مناسب.

وأشار زيدان إلى أن سيزار حيدر لم يؤكد أو ينفِ وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، مفضلا عدم التعليق على الأمر في الوقت الحالي.