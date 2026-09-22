نزل 31 قرشا.. سعر الدولار في البنوك الآن

تراجع سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 22-9-2026 على مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 31 قرشا بالمقارنة بما كان عليه في تعاملات أمس الإثنين.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 51.55 جنيها .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.55 جنيها للشراء و 51.65 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.5 جنيها للشراء و 51.6 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.52 جنيها للشراء و 51.62 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار 51.53 جنيها للشراء و 51.63 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار 51.55 جنيها للشراء و 51.65 جنيها للبيع في بنوك " البركة، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.57 جنيها للشراء و 51.67 جنيها للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، نكست، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار 51.58 جنيها للشراء و 51.68 جنيها للبيع في بنك سايب.

وسجل سعر الدولار 51.6 جنيها للشراء و 51.6 جنيها للبيع في بنك قناة السويس.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.89 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.