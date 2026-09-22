سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في البنوك

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جذب اهتمام المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 حيث تتابع الأسواق المصرفية أحدث مستويات العملة الأمريكية ومعدلات التغير في أسعار الشراء والبيع داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مع بقاء الأسعار في معظم البنوك دون مستوى 52 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.99 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.87 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر وفقا لسياسة التسعير وحركة التعاملات المصرفية على مدار اليوم وقد تتغير الأسعار خلال ساعات العمل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الدولار المعلن لدى البنك المركزي المصري نحو 51.86 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

إلى جانب سعر الدولار تتصدر أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتمام المتعاملين حيث جاءت أسعار عدد من العملات في البنك الأهلي المصري وفقا للبيانات الواردة كالتالي.

اليورو.

سجل نحو 59.4586 جنيه للشراء و59.646 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني.

سجل نحو 69.3139 جنيه للشراء و69.567 جنيه للبيع.

الدولار الكندي.

سجل نحو 36.9366 جنيه للشراء و37.0526 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي.

سجل نحو 7.9538 جنيه للشراء و7.9793 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

الكرون النرويجي.

سجل نحو 5.4906 جنيه للشراء و5.5119 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

الكرونا السويدية.

سجلت نحو 5.267 جنيه للشراء و5.2944 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

الفرنك السويسري.

سجل نحو 63.1329 جنيه للشراء و63.3549 جنيه للبيع.

الين الياباني.

سجل نحو 32.9208 جنيه للشراء و33.0451 جنيه للبيع لكل 100 ين.

الدولار الأسترالي.

سجل نحو 36.8225 جنيه للشراء و37.0286 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي.

سجل نحو 163.9381 جنيه للشراء و169.1181 جنيه للبيع.

الريال السعودي.

سجل نحو 13.7806 جنيه للشراء و13.8365 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي.

سجل نحو 14.1085 جنيه للشراء و14.1507 جنيه للبيع.

الدينار البحريني.

سجل نحو 135.4131 جنيه للشراء و137.8515 جنيه للبيع.

الريال العماني.

سجل نحو 132.7108 جنيه للشراء و134.994 جنيه للبيع.

الريال القطري.

سجل نحو 13.165 جنيه للشراء و14.2759 جنيه للبيع.

الدينار الأردني.

سجل نحو 72.3179 جنيه للشراء و73.404 جنيه للبيع.

اليوان الصيني.

سجل نحو 7.7454 جنيه للشراء و7.7618 جنيه للبيع وفقا لسعر التحويل.

سعر الدولار اليوم

حركة أسعار العملات

وتخضع أسعار العملات الأجنبية لتغيرات مستمرة وفقا لحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والمالية إلى جانب مستويات العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المصرفية.

ويحرص المتعاملون على متابعة أسعار الشراء والبيع بشكل مستمر خاصة بالنسبة للعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني باعتبارها من أبرز العملات المستخدمة في المعاملات التجارية والاستثمارية والسفر.