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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر للتعرف على أحدث مستويات البيع والشراء في السوق المحلية ومتابعة تحركات المعدن النفيس محليا وعالميا.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام كبير من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية إلى جانب المواطنين الذين يتجهون إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الادخار وتنويع المدخرات.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7265 جنيها للبيع و7205 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6355 جنيها للبيع و6305 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5445 جنيها للبيع و5405 جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4235 جنيها للبيع و4205 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50840 جنيها للبيع و50440 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 225900 جنيه للبيع و224125 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا نحو 4337.45 دولار.

تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتغير أسعار الذهب في السوق المصرية بصورة مستمرة وفقا لحركة الأسواق المحلية والعالمية حيث يتأثر السعر بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية.

ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة المؤشرات المؤثرة على أسعار الذهب المحلية إلى جانب حركة العرض والطلب وحجم التداول داخل السوق.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات خلال اليوم الواحد نتيجة تحركات الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو اختلاف معدلات الإقبال على الشراء والبيع.

ويجب الانتباه إلى أن أسعار جرام الذهب المعلنة لا تمثل التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يدفعها المستهلك حيث تضاف إليها المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى بحسب نوع المشغولة وتصميمها والجهة المصنعة والتاجر.

أسعار الذهب الان في مصر

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأسواق العالمية وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما ترتبط أسعار الذهب بحركة الدولار الأمريكي عالميا حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية ومن ثم تنعكس على السوق المحلية.

وتعد معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى من المؤشرات التي تتابعها الأسواق لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين وحركة الأصول المختلفة.

كما تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية والأزمات الجيوسياسية في حركة الذهب من خلال تأثيرها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وفي فترات ارتفاع مستويات عدم اليقين قد يتجه بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة ضمن استراتيجيات التحوط وتنويع الاستثمارات.

أسعار الذهب الان في مصر

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يمثل الذهب أحد أشكال الادخار التي يعتمد عليها عدد من المواطنين في مصر وتتعدد طرق اقتنائه بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للهدف من الشراء والاحتياجات المالية لكل شخص.

كما يدخل الذهب ضمن استراتيجيات تنويع الأصول لدى بعض المستثمرين من خلال توزيع المدخرات والاستثمارات على أكثر من فئة من الأصول للتعامل مع التغيرات والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

وتظل متابعة سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه وحركة العرض والطلب في السوق المحلية من أبرز المؤشرات التي تساعد على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب وفهم حركة السوق.

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