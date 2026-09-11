إزالة 28 حالة تعد على مساحة 9176 مترا و5 طواحين ذهب بقوص

​شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية حجازة ضمن أعمال الموجة الـ 30، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة، واسترداد حق الشعب، والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات ومظاهر العمل غير المشروع.

و استهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وحماية الأراضي الخاضعة لولاية الدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، عن تنفيذ 28 قرار إزالة لحالات تعدٍ صارخة بإجمالي مساحة بلغت 9176 متراً، إلى جانب إزالة 5 طواحين للذهب أقيمت واستخدمت بدون ترخيص في أعمال التنقيب غير المشروع عن معدن الذهب، والتي ​شملت الأعمال إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5100 متر، و7 حالات منتظر استردادها ضمن أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بمساحة 2057 متراً.



​كما شملت الأعمال إزالة 8 حالات تعدٍ جرى رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 2010 أمتار مربعة، وذلك وسط تأمين أمني مكثف بمشاركة ضباط وأفراد مركز شرطة قوص وقوات الأمن المركزي بمحافظة قنا.



​وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة، وفق استراتيجية محددة، على حماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن وفرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع كافة صور التعديات ومظاهر العمل غير المشروع، مع استمرار الحملات المكبرة لرصد المخالفات وإزالتها في مهدها.



