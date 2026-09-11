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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الإسلام يشجع على التفكير.. آيات وقصص تظهر الإبداع والابتكار في حل المشكلات

الشيخ أحمد سعيد فرماوي
الشيخ أحمد سعيد فرماوي
البهى عمرو

كشف الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الإسلام حث على إعمال العقل والتفكير والبحث عن حلول جديدة للمشكلات، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنا العديد من النماذج التي تؤكد قيمة الإبداع والابتكار.

وأضاف أحمد سعيد فرماوي خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تدعو إلى التفكر وإعمال العقل، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»، وقوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون».

وأوضح أن قصة ذي القرنين تمثل نموذجًا واضحًا لاستخدام العلم والقدرات في مواجهة المشكلات، عندما أقام السد من الحديد وأفرغ عليه النحاس، ليصبح حاجزًا قويًا يمنع الأذى.

وأشار إلى أن القرآن قدم نماذج أخرى في مجالات مختلفة، منها سيدنا يوسف الذي قدم نموذجًا في الإدارة الاقتصادية والتخطيط، وسيدنا نوح الذي صنع السفينة بأمر الله، وكذلك سيدنا داود الذي كان يصنع الدروع.

وأكد أن مفهوم الإبداع والاختراع في الإسلام يقوم على توظيف الإنسان عقله وعلمه فيما ينفع الناس ويرضي الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن السنة النبوية تضمنت كذلك العديد من النماذج التي تحث على الابتكار والعمل النافع.


 

الأوقاف وزارة الأوقاف أحمد سعيد فرماوي

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