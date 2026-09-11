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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا .. 6 ضربات استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


نجحت القوات المسلحة  الروسية في تحرير بلدة نوفوغريشينو في جمهورية دونيتسك بجانب تحرير بلدة زوريفكا في مقاطعة زابوروجيه.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد شنت القوات الروسية ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمراكز اللوجستية ومركز البيانات.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات خلال الساعات الأخيرة، إذ تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي أسفر عن إصابة شخصين، في حين أعلنت السلطات الروسية تعرض منطقة ساراتوف لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.
 
وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسيرجين، إن هجومًا بطائرة مسيّرة تسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية، فيما أظهرت مقاطع مصورة تداولتها قنوات روسية وأوكرانية على تطبيق «تيليجرام» اندلاع حرائق في مصفاة نفط ومنشأة تخزين تابعة لشركة «أوزون» الروسية للتجارة الإلكترونية.

وأكدت شركة «أوزون» أن طائرات مسيّرة استهدفت إحدى منشآتها، ما أدى إلى اندلاع حريق، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.

وفي المقابل، أعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين جراء قصف روسي استهدف العاصمة، مشيرة إلى وقوع أضرار واندلاع حريق في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.

وتأتي الهجمات المتبادلة في ظل استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، مع تكثيف الطرفين استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع ومنشآت داخل أراضي كل منهما.

روسيا الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

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