الدفاعات الروسية تسقط 596 مسيرة الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 596 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو في 8 سبتمبر من هذا العام إلى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو في 9 سبتمبر من هذا العام، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 596 مسيرة أوكرانية".

وأشارت إلى أن المسيرات أسقطت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وكالوغا وكورسك وأوريول وأورينبورغ وروستوف وسامارا وتولا وأوليانوفسك وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

كما أفادت سلطات إقليم كراسنودار في جنوب روسيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مدينة نوفوروسيسك الليلة الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر عمدة مدينة غيلينجيك الروسية أليكسي بوغوديستوف أن المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود في إقليم كراسنودار تعرضت الليلة الماضية إلى أكبر وأطول غارة جوية بطائرات مسيرة.

وأشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي عملت طوال الليل على إسقاط المسيرات الأوكرانية.