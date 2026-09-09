قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الروسية تسقط 596 مسيرة الليلة الماضية
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الحارثي وسوندرز يبحثان دعم الأونروا في مواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استئناف الرحلات الجوية بالمطارات البريطانية فجر اليوم بعد إصابتها بعطل فني

بريطانيا
بريطانيا
محمد على

استؤنفت الرحلات الجوية من المطارات البريطانية، فجر اليوم الأربعاء بعد عطل كبير في نظام مراقبة الحركة الجوية، إلا أن مراكز النقل الجوي حذرت من أن عودة العمليات إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا، وتزايدت التساؤلات حول موثوقية أنظمة الطيران البريطانية. 

 وقد زاد التوقف الذي استمر لساعات يوم الثلاثاء، والذي أسفر عن إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وعلق مئات الآلاف من المسافرين، من الضغط على شركة NATS، المزودة لخدمات مراقبة الحركة الجوية، ومديرها مارتن رولف.

ستستمع وزيرة النقل هايدي ألكسندر في وقت لاحق من يوم الأربعاء إلى رولف بعد أن استدعته لتوضيح ما حدث وسط مخاوف من أن البنية التحتية والتكنولوجيا لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

ويأتي هذا التوقف بعد ثلاث سنوات من آخر عطل في النظام في أغسطس 2023، عندما كلفت الرحلات الملغاة في أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا شركات الطيران 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

كما تسبب عطل فني متعلق بالرادار في تعطيل الرحلات الجوية في يوليو 2025، مما أثر على مطارات رئيسية، بما في ذلك مطار هيثرو في لندن، أكبر مطارات بريطانيا.

قال ألكسندر في برنامج: "أسعى للحصول على تأكيدات بأنه سيتم استخلاص الدروس وأن الأنظمة التي تدعم الطيران قادرة على أداء المهمة".

تُطالب شركة رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا، باستقالة رولف منذ عام 2023.

وقالت إيفون موينيهان، المديرة العامة لشركة ويز إير في المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن على رولف إعادة النظر في منصبه.

وأضافت في تصريح لبي بي سي: "أعتقد أنه في أي قطاع، عندما تواجه الشركة ثلاثة إخفاقات، يجب عليها التفكير ملياً، فثلاثة إنذارات تعني الخروج من الخدمة". وقدّم.

البريطانية رحلات طيران الطيران البريطاني المطارات البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

ترشيحاتنا

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

فيلم ريد فلاج

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد