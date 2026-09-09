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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي: سول وباريس لديهما مجموعة واسعة من المجالات المحتملة للتعاون الثنائي

الرئيس الكوري الجنوبي: سول وباريس لديهما مجموعة واسعة من المجالات المحتملة للتعاون الثنائي
الرئيس الكوري الجنوبي: سول وباريس لديهما مجموعة واسعة من المجالات المحتملة للتعاون الثنائي
أ ش أ

 أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، أن هناك مجموعة واسعة من مجالات التعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا، مما يفتح الباب أمام خلق فرص تجارية جديدة من خلال التعاون الثنائي الأوثق.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الكوري الجنوبي في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال جمع نحو 30 من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات من البلدين في باريس لاستكشاف فرص الأعمال المشتركة، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانج يو-جونج"، وأوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء.

وأضافت المتحدثة أن الحدث ركز بشكل خاص على البحث عن مشاريع واستثمارات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والتجميل.

وشملت المناقشة خططا لمتابعة التعاون الاستثماري بين شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة ميثسترال أيه آي الفرنسية، بالإضافة إلى شراكة بين الشركة الفرنسية وبوابة الإنترنت الكورية الجنوبية "نايفر" للتوسع في سوق الذكاء الاصطناعي السيادي.

وبعد الاستماع إلى المشاركين، قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه يستطيع أن يستنتج أن كوريا الجنوبية وفرنسا لديهما مجموعة واسعة من القطاعات التي يمكنهما التعاون فيها، وفقا للمتحدثة "كانج".

وأضاف الرئيس "لي" أن التعاون بين البلدين في البحث والتطوير والاستثمار في الصناعات الجديدة من شأنه أن يقلل الوقت مقارنة بعمليات التطوير المستقلة، فضلا عن تحسين كفاءة الاستثمار.

وذكر الرئيس الكوري الجنوبي أنه بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة، يمكن أن تكون الثقافة والفنون مجالات جديدة يمكن للبلدين التعاون فيها لاستكشاف فرص السوق، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين الشركات والحكومات الكورية الجنوبية والفرنسية.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج مجالات التعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا خلق فرص تجارية جديدة

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