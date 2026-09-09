أحرز هدفا.. أرقام دفاعية مميزة لـ محمد إسماعيل أمام أبو قير

قدم محمد إسماعيل لاعب الزمالك مباراة قوية على المستوى الدفاعي مع الفريق أمام منافسه أبو قير في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمد اسماعيل في تسجيل هدف الزمالك الأول مستغلا عرضية مميزة من بنتايج لاعب الفريق في مباراة أنتهت لصالح الفرس الابيض بنتيجة هدفين دون رد.

أرقام لاعب الزمالك محمد إسماعيل ضد أبو قير للإسمدة

قدم محمد إسماعيل 9 مساهمات دفاعية حيث استخلص الكرة بنجاح مرة واحدة و شتت الكرة 7 مرات ومنع التسديد مرة واحدة

فاز إسماعيل ب4 مواجهات ثنائية ونفذ 28 تمريرة صحيحة ونفذ تمريرة طويلة صحيحة وسدد مرة واحدة

معدل الاهداف المتوقعة 0.03 هدف متوقع وسجل هدف ليحصل على تقييم وصل لـ 7.7 من 10 بعد مباراة مميزة قدمها رفقة الفريق.

الزمالك يعود للتدريبات غدا

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.