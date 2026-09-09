إبراهيم عبد الجواد يشيد بانطلاقة الزمالك: «9 نقاط في 3 جولات.. والأجمل ولاد النادي»

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بالنتائج التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الجولات الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق نجح في استعادة توازنه بعد التعثر أمام الاتحاد السكندري.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال برنامجه «ملعب ON»: «صحيح الزمالك اتعرقل وتأخر قدام الاتحاد وده خلى فيه شوية تشكك عند الناس هيكمل ولا مش هيكمل، بس بعدها الزمالك جاب 9 نقاط في 3 جولات متتالية».

وأضاف: «والأحلى في الموضوع إن لما تيجي تبص على التشكيل، هتلاقي النسبة الكبيرة من ولاد الزمالك من قطاعات الناشئين».

وتابع عبد الجواد مشيدًا بالاعتماد على أبناء النادي، قائلًا: «ده غير طبعًا إن اللي واقف برا كابتن معتمد جمال».

وتأتي تصريحات إبراهيم عبد الجواد في ظل حالة من الإشادة بالاعتماد على لاعبي قطاعات الناشئين في الزمالك، خاصة مع نجاح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الأخيرة، وهو ما عزز من موقفه في المنافسة على مراكز المقدمة بجدول ترتيب الدوري.

ويرى عبد الجواد أن وجود عدد كبير من أبناء النادي ضمن تشكيل الزمالك يمثل نقطة إيجابية، خاصة في ظل أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة مع الفريق الأول وإثبات قدراتهم خلال منافسات الموسم الحالي.