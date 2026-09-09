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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يزور مدرسة جيرار بالإسكندرية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مدرسة جيرار، بالإسكندرية في إطار زياراته الرعوية، والتربوية.

جاء ذلك بحضور الأب ميشيل شفيق، مدير المدرسة، والممثل القانوني للمدرسة، والسيدة ميرفت برسوم، وكيلة المدرسة، بجانب أعضاء الهيئة الإدارية، والتعليمية، والعاملين.

تضمنت الزيارة جولة داخل أرجاء المدرسة، شملت القسم الدولي الفرنسي، حيث اطمئن صاحب الغبطة على جوانب العملية التعليمية، والأنشطة المختلفة التي تقدمها المدرسة.

كذلك، التقى الأب البطريرك أسرة المدرسة من المعلمين والمعلمات، والإداريين، والعاملين، مؤكدًا في كلمته أهمية التعليم في بناء الإنسان، وتكوين أجيال واعية وقادرة على الإبداع، مشددًا على الدور المحوري للمعلم والمعلمة، في تربية الطلاب، والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك المدرسة

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