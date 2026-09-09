صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء:

- يشارك فيه كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران والفضاء

- مشاركة أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة

- مشاركة أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات

- تنفيذ أكثر من 50 عرضا جويا خلال فترة المعرض

- آلاف الزائرين من داخل مصر وخارجها يتفقدون المعرض

- حضور مميز للمسيرات الجوية وأنظمة القتال الحديثة

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، والذي ينظم خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات الطيران والفضاءالعالمية، حيث يعد المعرض أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة

النسخة الثانية من المعرض شارك فيها أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة، إلى جانب أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات، وقد استقطب المعرض عشرات الآلاف من الزائرين.

الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات الطيران والفضاء

ويضم المعرض في نسخته الثانية، نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعات الدفاعية الجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة، بما يتيح فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الطيران والتسليح الجوي والمسيرات الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

مشاركة كبرى الشركات الغربية

ومن أبرز المشاركين في المعرض شركة إيرباص الأوروبية إلى جانب شركة بوينج إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات والأنظمة الجوية، كما تشارك شركة داسو للطيران الفرنسية المصنعة لطائرات رافال، ومن بريطانيا تشارك شركة بي إيه إي سيستمز إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية عالميا.

حضور روسي صيني تركي قوي في المعرض

ولا يتوقف المشهد عند الشركات الغربية، إذ تشهد قائمة العارضين حضورا روسيا وصينيا وتركيا بارزا من خلال شركات وكيانات متخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، حيث تشارك شركة ألماز أنتي الروسية المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وأنظمة التحكم كذلك شركة روستيخ، فيما تحضر الصين عبر كيانات من بينها CATIC وCPMIEC وALIT التابعة لمنظومة صناعة الطيران والفضاء الصينية، بينما تشارك تركيا من خلال شركة أسيلسان المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والعسكرية بما في ذلك الرادارات والأنظمة الكهروبصرية والاتصالات.

مشاركة عربية نوعية

ولا تقتصر المشاركة على الشركات العالمية الكبرى بل تمتد إلى الصناعات الدفاعية العربية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، حيث تبرز المشاركة الوطنية المصرية لشركات تابعة للقطاع الخاص المصري، كذلك شركة إيدج جروب الإماراتية التي تضم عشرات الكيانات العاملة في مجالات المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتقنيات الفضاء والاستخبارات والمسيرات بما يمنح المعرض بعدا عربيا مهما.

جهات رسمية وشركات مصرية وطنية

وساهم في تنظيم النسخة الثانية من المعرض، جهات مصرية رئيسية من بينها وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران وشركات وطنية أخرى، بما يعكس الطابع المتكامل للمعرض الذي يجمع بين البعدين العسكري والمدني ومجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا

مصر تستعرض قوتها الجوية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة مصرية متميزة، عكست ما تتمتع به القوات الجوية المصرية من تنوع وقدرات متقدمة في مجالات الطيران القتالي والنقل والتدريب.

وضم الجناح الخارجي للمعرض تشكيلة متنوعة من الطائرات والمروحيات، شملت مقاتلات متعددة المهام، وطائرات للنقل الجوي، ومروحيات هجومية ومسلحة، إلى جانب طائرات التدريب، في مشهد يجسد تنوع منظومة الطيران العسكري المصري.

وفي مقدمة الطائرات المعروضة، برزت المقاتلات الفرنسية من طراز رافال، إلى جانب ميج-29 وإف-16، فضلا عن المروحيات الهجومية، وفي مقدمتها أباتشي وكاموف-52ومي-28.

كما شملت المشاركة المصرية عددا من طائرات النقل والتدريب العسكري، من بينها طائرات كاسا C-295 وC-130 وإليوشن وشينوك، إلى جانب طائرة التدريب K-8، بما يعكس اتساع وتنوع أسطول الطيران العسكري المصري وتعدد مهامه وقدراته.

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة بارزة للهيئة العربية للتصنيع، عكست حضورا متقدما للصناعات العسكرية المصرية، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والمنظومات في مجالات الصناعات الجوية والتسليح.

ومن أبرز المنتجات العسكرية التي احتضنها جناح الهيئة، القذائف الجوية من عائلة "حافظ"، ومنصة إطلاق لمجابهة الطائرات المسيرة، إلى جانب المسيرة الاعتراضية، ومقذوف تسليح الطائرات المسيرة المضادة للأفراد "نيزك 1"، ومقذوف تسليح الطائرات المسيرة من نوع "ثيرموباريك" نيزك 2.

كما ضم الجناح عددا من الطائرات المسيرة، من بينها "حمزة 1" و "حمزة 2"، والطائرة المسيرة "ASN-209"، إلى جانب المسيرة الانتحارية "SUICIDE DRONE - EL 750".

وشملت المعروضات كذلك القاذف "صقر 105"، وصواريخ جو-أرض عيار 70 مم، وأخرى من عيار 68 مم، في استعراض يعكس تنوع المنتجات التي تعمل الهيئة العربية للتصنيع على تطويرها وتصنيعها في مجال الصناعات الجوية والأنظمة التسليحية.

كما شهد جناح الهيئة عرض منتجات عدد من مصانعها وشركاتها العاملة في المجال الجوي، من بينها "مصنع الطائرات، ومصنع المحركات، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية".

وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات، بما يلبي احتياجات القوات الجوية المصرية والقوات المسلحة، ويدعم متطلبات الدول الشقيقة والصديقة، من خلال منتجات متطورة تستند إلى معايير الجودة العالمية، وتوظف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدة من قدراتها التصنيعية المتقدمة وكفاءاتها البشرية المدربة.

ويعكس هذا الحضور في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء اتجاها متناميا نحو تعزيز قاعدة التصنيع الجوي والعسكري في مصر، وتطوير منظومات ومنتجات محلية قادرة على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية عالميا.

مقاتلات أمريكية حديثة في معرض العلمين للطيران والفضاء

كما شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء حضورا بارزا للجناح الأمريكي، الذي عكس تنوعا لافتا في القدرات الجوية والصناعات الدفاعية الأمريكية المشاركة في فعاليات المعرض.

وفي ساحة العرض الخارجي، برز حضور عدد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل العسكري الأمريكية، من بينها طائرة النقل العسكري C-130 Super Hercules، وطائرة الهجوم الأرضي A-10 Thunderbolt، إلى جانب مقاتلتي F-16وF-15E Strike Eagle، في مشهد جسد جانبا من التطور الذي بلغته صناعة الطيران العسكري الأمريكية.

كما شهد الجناح الداخلي للمعرض حضورا مميزا لعدد من كبرى شركات الطيران والصناعات الدفاعية الأمريكية، وفي مقدمتها شركة بوينج، التي استعرضت جانبا من أحدث منتجاتها وحلولها في مجالات الطيران والدفاع والفضاء.

العملاق الصيني يعرض قوته الضاربة في معرض العلمين للطيران والفضاء

وشهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة صينية بارزة، عكست حضورا متقدما للقوات الجوية الصينية، من خلال عرض عدد من أبرز منصاتها الجوية، وفي مقدمتها المقاتلة J-16، وطائرة الإنذار المبكر والسيطرة الجوية KJ-500، والمروحية Z-20، كما عرضت الصين الطائرة المسيرة Wing Loong-10B إلى جانب مجموعة من الذخائر والصواريخ، أبرزها صواريخ PL-108 وPL-12AE جو-جو، بالإضافة إلى الصاروخ المضاد للإشعاع YJ-9ER1.

وتكتسب المشاركة الصينية أهمية خاصة، إذ تمثل هذه أول مشاركة لهذه المنصات الجوية في معرض جوي خارج الصين، في ظهور لافت للقوات الجوية الصينية ضمن فعاليات معرض العلمين للطيران والفضاء، بما يعكس تنامي الحضور الصيني في المحافل والمعارض الجوية الدولية.

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة بانتسير للدفاع الجوي تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وشهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء أيضا مشاركة روسية بارزة كالمقاتلة الروسية الشبحية Su-57E، التي ظهرت لأول مرة في المعرض بنسختها التصديرية، في مشاركة حملت معها عددا من المفاجآت، أبرزها عرض حزمة من الأسلحة الجديدة التي لم يسبق الكشف عنها بهذا الشكل، سواء داخل روسيا أو خارجها.

وترافقت مشاركة المقاتلة الروسية مع استعراض مجموعة من الأسلحة الجوية المتطورة، من بينها صواريخ جو–جو وجو–أرض وصواريخ كروز ومضادة للرادار، شملت:

RVV-MD2.. صاروخ جو–جو قصير المدى.

RVV-BD.. صاروخ جو–جو بعيد المدى.

Kh-38MLE.. صاروخ جو–أرض.

Kh-69.. صاروخ كروز شبح ودقيق التوجيه.

Kh-58UShKE.. صاروخ مضاد للرادار.

ولم تتوقف المفاجآت الروسية عند المقاتلة وتسليحها، إذ شهد المعرض أيضا عرض مسيرات شبحية مصممة للإطلاق من مقاتلات الجيل الخامس، قبل الكشف لاحقا عن اسمي منصتين جديدتين هما S-71M وS-71K.

وبحسب ما أعلنته روسيا، تتميز هذه المنصات بخصائص شبحية، ومدى طويل، وسرعات مرتفعة، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة عالميًا في مصر إلى جانب المقاتلة Su-57E، في مشاركة تعكس توجه موسكو إلى استعراض أحدث منظوماتها الجوية والتسليحية أمام جمهور دولي واسع.

وبجانب ذلك، شاركت الطائرة ياك-130 المطورة ضمن الجناح الروسي، بعد تحديثها لتصبح طائرة قتالية خفيفة وفعالة، قادرة على الاشتباك مع الأهداف الجوية والبرية على مدار الساعة، وفي مختلف الظروف الجوية، إلى جانب طائرة النقل العسكري إليوشن.

وفي الساحة الداخلية للمعرض، عرضت شركة «ألماز-أنتيي» الروسية طيفا واسعا من منظومات الدفاع الجوي، ضمن مشاركتها في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، حيث ضمت المعروضات منظومات متنوعة تمتد من نظام عائلة منظومات تور الصاروخية، ومنظومة فايكنج متوسطة المدى، وصولا إلى مركبة الدفاع الجوي المتنقلة تايفون-بي في أوه، المخصصة للحماية المباشرة للقوات.

كما عرضت شركة المنظومات عالية الدقة القابضة (JSC) مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الطلب المرتفع، من بينها منظومات الدفاع الجوي من عائلة بانتسير، ومنظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع كورنيت-إم، ومنظومة الصواريخ العملياتية-التكتيكية إسكندر-إي ، إلى جانب منظومة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف إيغلا-إس ، والصاروخ الموجه الخفيف متعدد الأغراض إزديلي-305إي .

وشملت المعروضات كذلك مركبات قتالية ومدرعات روسية، من بينها بي إم بي-2 إم المزودة بالوحدة القتالية بيريجوك، وبي إم بي-3، و بي إم دي-4، إلى جانب مجموعة أخرى من الأنظمة والتجهيزات العسكرية.