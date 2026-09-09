ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يكسر حاجز 51 جنيها.. إلى أين وصل الآن؟

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في البنوك المصرية لليوم الثاني على التوالي خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، متخطياً حاجز الـ 51 جنيه.

وجاء هذا الصعود بدعم من زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وسط ترقب الأسواق لمزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة.

وتباينت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة، لكنها استقرت جميعها فوق مستوى 51 جنيه للشراء.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار 51.25 جنيه للشراء، و 51.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 51.22 جنيه للشراء، و 51.32 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 51.20 جنيه للشراء، و 51.30 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الدولار 51.19 جنيه للشراء، و 51.29 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و 51.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار 51.17 جنيه للشراء، و 51.27 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و 51.25 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و 51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و 51.25 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و 51.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء، و 51.25 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار 51.12 جنيه للشراء، و 51.22 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الدولار 51.11 جنيه للشراء، و 51.21 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار 50.98 جنيه للشراء، و 51.12 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء، و 51.07 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء، و 51.07 جنيه للبيع.