القبض على صاحب محل استولى على ماكينة دفع إلكتروني بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من مالك محل لقيامه بالتحصل منه على ماكينة دفع إلكترونية بها مبلغ مالي والاستيلاء عليها دون وجه حق بالبحيرة.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس المنقضي، تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بلاغا من القائم على النشر، وهو مندوب بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، بتضرره من مالك محل، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، لقيامه بالتحصل منه على ماكينة دفع إلكترونية بها مبلغ مالى لاستخدامها فى المحل عمله، وفى وقت لاحق قام بمنحه جزءا من المبلغ المالى دون الباقى.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المتبقى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





