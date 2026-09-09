العمل تحذر الشباب من صفحات وهمية تروج للسفر إلى إيطاليا

أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرص سفر وتشغيل الشباب المصري في إيطاليا، مستندة -بشكل غير دقيق ومضلل وينطوي على تحريف للمعلومات- إلى ما أُعلن عن نتائج اللقاءات المصرية الإيطالية الرسمية الأخيرة، لا يمثل أي إعلان رسمي صادر عن وزارة العمل.

وحذرت الوزارة الشباب من التعامل مع أي صفحات أو أشخاص يدّعون تقديم خدمات أو تسهيلات أو إجراءات للسفر والعمل في إيطاليا، أو يطلبون بيانات شخصية أو مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع خدمات وزارة العمل مجانية بالكامل ودون وسطاء.

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات أو فرص عمل أو برامج لتسفير العمالة المصرية إلى الخارج سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات والموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية، وبالإجراءات والقواعد التي يتم الإعلان عنها في حينها..

وأهابت الوزارة بالشباب عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات أو روابط غير رسمية، وعدم التعامل مع أي أشخاص، أو جهات تدعي تمثيل الوزارة أو امتلاكها أولوية أو قدرة خاصة على إنهاء إجراءات السفر أو التشغيل.

وتوضح الوزارة أن الاستفسارات والمعلومات الرسمية بشأن فرص العمل بالخارج تُستقى حصريًا من القنوات الرسمية لوزارة العمل، وأن الوزارة ستتخذ ما يلزم للتعامل مع أي محاولات لاستغلال اسمها أو تضليل المواطنين.

وجددت وزارة العمل دعوتها للشباب إلى تحري الدقة، وعدم دفع أي مبالغ مالية أو تقديم مستندات أو بيانات لأي جهة غير رسمية، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلالهم.