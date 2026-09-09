داعيا الجماهير للصبر على عموتة.. شوبير: الحكم عليه بعد التوقف الدولي

دعا الإعلامي أحمد شوبير، إلى عدم التسرع في الحكم على الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد بداية مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن الفترة الحالية لا تكفي لتقييم المدرب بشكل كامل.

وقال شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بدأت حملة هجوم على الحسين عموتة، أصل الأداء، أصل الشكل، أصل التكتيك، الأمر ده مبالغ فيه جدًا ومستعجل جدًا».

وأضاف: «أنا رأيي أني مش هقدر أحكم على عموتة إلا بعد التوقف الدولي، يعني بعد العودة من المنتخب والإجازة الدولية نبدأ هنا نتكلم، لكن الـ5 مباريات الأولى خصوصًا للمدربين الجدد متتحسبش حد عليهم».

وتابع شوبير: «هتقولي ما موكوينا ماشي كويس مع بيراميدز، طبعًا بنسبة 100% وأنا أكتر واحد بشيد بيه، لكن هو على نفس الفريق مفيهاش تغييرات ولا حد جديد، نفس اللاعبين بتوع السنة اللي فاتت، عكس اللي موجود في الأهلي مع وجود صفقات كتير، 9 صفقات، فكان الله في عون عموتة».

واختتم: «سرعة الحكم على المدرب مش شايفها جيدة، لازم الانتظار شوية». وأكد شوبير أن تقييم عموتة بصورة أدق يحتاج إلى منحه مزيدًا من الوقت للتعرف على الفريق والصفقات الجديدة



