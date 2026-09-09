مواعيد مباريات سيدات طائرة الأهلي في مونديال الأندية

أجريت أمس، الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة للسيدات، التي تستضيفها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة النادي الأهلي، حامل لقب بطولة أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية، إلى جانب فاكي بنك التركي، وسيسي بورو البرازيلي، وزيتيسو الكازاخي، بينما تضم المجموعة الأولى فرق كاواساكي الياباني، أليانز ليما البيروفي، أوساسكو البرازيلي، إسطنبول التركي.

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور نصف النهائي، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.

ويفتتح الأهلي مشاركته الأولى في مونديال الأندية يوم 8 ديسمبر المقبل أمام سيسي بورو البرازيلي، ثم يخوض ثاني مبارياته أمام فاكي بنك التركي يوم 9 ديسمبر، قبل أن يختتم الدور الأول بملاقاة زيتيسو الكازاخي يوم 10 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج بطلًا لأفريقيا الموسم الماضي، ساعيًا إلى تقديم مشاركة تاريخية واستثنائية لأندية القارة الأفريقية.