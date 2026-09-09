قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الاستعمار الأمريكي الجديد».. الاتفاق النفطي لـ «ترامب» يُثير غضب الفنزويليين | تفاصيل
يتمسّك بمُستحقاته .. «الغندور» يكشف تطورات رحيل أحمد خطاب عن غزل المحلة
«شبانة»: المهدي سليمان أعاد الزمن 10 سنوات .. ولاعبو الزمالك يُجيدون حسم المباريات
بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟
مستشار سابق بالبنك الدولي: غموض السياسة النقدية يُثير قلق الأسواق الأوروبية.. وهذه هي الأسباب
متى تصلى ركعتا الشروق بعد الفجر والفرق بينها وصلاة الضحى؟.. الإفتاء توضح
«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة
أمير عزمي مجاهد: الزمالك يتطوّر .. والأهلي لم يستفد من صفقاته حتى الآن
إعلامي: «أبو جبل» يوقع للمغرب التطواني في هذا الموعد
إعلامي يكشف حقيقة تفكير الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع أحمد فتوح
أبرزها دول كبرى .. ننشر قائمة الدول والصناديق التي قلّصت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، خمسة قرارات رئاسية تحظر بعض الواردات الكندية، من بينها المشروبات الكحولية والدراجات النارية وغيرها من السلع الكندية، كما فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الأخرى، اعتبارًا من 29 سبتمبر.

ويشمل الحظر الجديد منتجات مصل اللبن والدبس، في حين ستخضع بعض منتجات الألبان والمنتجات الورقية والخشبية، إلى جانب منتجات الألومنيوم والأثاث والمراتب، لرسوم جمركية بنسبة 50%.

ووفقًا لوكالة «CBS News» الأمريكية، تعد هذه الخطوة الأحدث في حرب تجارية متصاعدة بين كندا والولايات المتحدة، وجاءت بعد دخول التعريفات الانتقامية الكندية، التي تم التعهد بها عقب انهيار المحادثات التجارية الشهر الماضي، حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

حظر تام لبعض المنتجات

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن اختارت الحظر التام بدلًا من فرض الرسوم الجمركية، بعدما حظرت بعض المقاطعات الكندية بيع الكحول الأمريكي في المتاجر التي تديرها المقاطعات.

وقال المسؤول: «هذه أمور نقوم بها من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، والدفاع عن الإنتاج الأمريكي، واتخاذ إجراءات ضد واحدة من الدول القليلة على هذا الكوكب التي تنتقم من الولايات المتحدة».

وأضاف: «لقد أرست كندا هذه السابقة في حظر الأشياء».

وقدّر المسؤول أن حظر الاستيراد سيؤثر على سلع كندية بقيمة «مليارات الدولارات».

واستخدم ترامب المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية الأمريكي، المعروف باسم «قانون سموت-هاولي»، لتنفيذ حظر الاستيراد. وكانت المادة نفسها قد استُخدمت لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الكندية الشهر الماضي، إضافة إلى التعريفات القطاعية المفروضة منذ أكثر من عام.

وتشير القرارات الموقعة إلى أن الولايات المتحدة ستزيل أيضًا الرسوم الجمركية عن مجموعة من المنتجات، من بينها الملح وورق التواليت والرصاص المكرر وقصبات الصيد.

وفي وقت سابق، اتخذ ترامب إجراءً لمنع المنتجات الكندية الصنع من التأهل لبعض عقود المشتريات الحكومية الأمريكية.

وفي منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، بعد ظهر الثلاثاء، قال ترامب إنه يوجه إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة المستقلة التي تشرف على المشتريات الحكومية الفيدرالية، لإزالة المنتجات ذات المنشأ الكندي من «جداول منح العقود المتعددة».

وفي حين يمثل برنامج الشراء التفضيلي التابع لإدارة الخدمات العامة ما يقرب من 50 مليار دولار من المشتريات سنويًا، حصلت 58 شركة كندية فقط على عقود من خلال البرنامج خلال عامي 2024 و2025، وهي أحدث سنة مالية تتوافر عنها التفاصيل، وفقًا للمعلومات المستخرجة من قاعدة بيانات إدارة الخدمات العامة.

كندا: الانفصال عن الولايات المتحدة مكلف.. لكن البديل أسوأ

يهيئ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرأي العام في بلاده لتداعيات فرض رسوم جمركية مضادة على البضائع الأمريكية، فيما انضمت السفيرة الكندية السابقة لدى الولايات المتحدة، كيرستن هيلمان، التي شغلت المنصب خلال إدارتي ترامب، إلى برنامج «السلطة والسياسة» لمناقشة أحدث الإجراءات الانتقامية.

وأصدر مارك كارني مقطع فيديو صباح الثلاثاء، حذر فيه الكنديين من أن تحول البلاد بعيدًا عن الولايات المتحدة سيأتي بتكلفة باهظة، لكنه أكد أن البديل سيكون أسوأ بكثير.

وجدد كارني التأكيد على خطة كندا للرد على الحرب التجارية الأمريكية، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى، بهدف تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وقال كارني: «لدينا كل ما نحتاج إليه للتغيير والازدهار. هذا التغيير سيأتي بتكلفة. هناك دائمًا ثمن للتحرك، لكنه لا يُقارن بتكلفة التوقف عن الحركة».

وكان المفاوضون الكنديون والأمريكيون يعملون على التوصل إلى اتفاقية تجارية تمنح كندا بعض الإعفاءات الجمركية في قطاعات رئيسية، لكن حكومة كارني قررت في نهاية المطاف الانسحاب، ووصف رئيس الوزراء ما عرضته الولايات المتحدة بأنه «غير اقتصادي».

ترامب كندا حرب تجارية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

ترشيحاتنا

المتهم

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميني باص بالقاهرة

المتهم

القبض على بائع متجول يبيع أسطوانات غاز مغشوشة بالمنوفية

الطفلة الضحية بالغربية

ضحية خالتها.. العثور على جثة طفلة طافية في مياه بحر شبين بسمنود

بالصور

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول .. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟

عادة بسيطة نفعلها يوميًا تطيل العمر .. تقلل من أمراض القلب 39%

صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب
صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب
صعود السلالم وعلاقته بصحة القلب

«ساندي» تخطف الأنظار في «تريند الثمانينيات».. وتعيد الجمهور لزمن النوستالجيا

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد